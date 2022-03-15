В Нарве местные подростки притворились украинцами и требовали отдать им товар бесплатно
В одной нарвской группе Facebook распространилась информация о том, что в начале марта в Нарве к цветочному ларьку пришли двое мужчин, заявив, что они украинцы и потребовав у продавца отдать им товар бесплатно. Мужчины угрожали продавцу, затем осквернили памятник Паулю Кересу, сообщает Narva News.
Полиция выяснила, что представившиеся украинцами мужчины оказались местными подростками, которые и ранее попадали в поле зрение полицейских. В отношении подростков начато производство о проступке по статье о нарушении общественного порядка. За такое нарушение может быть назначен штраф до 400 евро, сообщает Нарвское отделение полиции.
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