Как снять стресс разным знакам Зодиака

Львам для снятия стресса прекрасно подойдут танцы, однако для этого необязательно идти в ночной клуб — потанцуйте дома под свои любимые песни. Порадуйте себя просмотром легкого комедийного фильма, сериала или мюзикла. Займитесь своим хобби или же общением с детьми — это подарит вам приятные эмоции и нормализует нервную систему. Не менее эффективным будет поход в парикмахерскую — сделайте себе новую прическу.

Созвездие Рака движет носителей знака к откровенным разговорам. Проведите их с психологом или теми, кому вы доверяете. Не бойтесь искренности и слез — это эффективный способ снятия стресса. Уборка, рефлексия или просмотр старых фотографий поможет восстановить ваш эмоциональный тонус. Разумеется, поскольку Рак — олицетворяет стихию воды, то и порадовать его могут водные процедуры. Желательно, в теплой ванне с пеной, при свечах и с красным вином.

Близнецы склонны погружаться в целый каскад мыслей, поэтому стресс только обременит их лишними мыслительными процессами, что может спровоцировать даже бессонницу. Позанимайтесь йогой под медитативную музыку — это приведет вашу нервную систему в норму. Близнецам хорошо помогает справиться со стрессом общение с родными и близкими. Не менее эффективен и просмотр обучающего видео или же любая другая образовательная деятельность.

Тельцам подойдет спокойное времяпрепровождение. Во время стресса не нужно ругать себя за случайно съеденную сладость и запрещать себе что-либо вообще. Наоборот — порадуйте себя походом в салон красоты, SPA или просто закажите вкусную еду. Неплохо снимает стресс уход за растениями. Поищите новую красивую одежду на специализированном сайте, но не покупайте ее. Поиск различных товаров в сети отлично расслабляет и успокаивает нервы.

Держать эмоции в себе — это точно не совет для Овнов. Во время стресса представителям знака подойдет любая физическая деятельность: будь то генеральная уборка, спортивная тренировка или обычная прогулка по парку. Прокричаться в подушку тоже неплохой способ.

Стрессовое состояние заставляет Дев маниакально наводить порядок в доме. Но лучше всего им поможет рукоделие или приготовление нового вкусного блюда. Интеллектуальная работа тоже окажет положительно влияние: например, планирование предстоящих дел на ближайшие дни или недели. Это поможет вам избавиться от напряжения.

Весы

Стрессовое состояние Весов склоняет к умиротворению рядом с любимым человеком. Если же его нет, тогда просто пообщайтесь в компании — советы других людей могут оказаться для вас очень полезными. Хорошей идеей будет отправиться на шоппинг, чтобы приобрести что-то красивое и яркое. Любой уход за внешностью способствует восстановлению нормального эмоционального баланса.

Скорпион

Скорпионы будто бы подпитываются от стрессового состояния. Они обладают очень крепкой нервной системой. Лучшим лекарством от тревожности для Скорпионов — это секс, адреналин или просмотр нового остросюжетного ужастика. Прекрасно в борьбе со стрессом помогает острая еда и сарказм.

Стрелец

В борьбе со стрессом Стрельцам может помочь видео про путешествие. Носителям знака подойдет любой активный отдых. К прекрасному результату приведет общение с лошадьми и езда верхом. Философские беседы о высоком или возможность дать кому-то совет дадут некий терапевтический эффект как после похода к психологу. Вы лучше поймете окружающих и себя.

Козерог

Козероги справляются со стрессом в одиночестве, возможно, даже в затворничестве. Вооружитесь любимой книгой, фильмом или плейлистом с музыкой, и побудьте наедине с собой. После того как ваши мысли придут в порядок, вы сразу наметите стратегию ваших дальнейших действий. Успокоить нервы носителям знака также помогает шитье, пересчет своих накоплений и финансов.

Водолей

Эффективные способы расслабления для Водолеев — это дыхательные практики и прогулки на свежем воздухе. Отличная идея — встретиться с друзьями, но если такой возможности нет, тогда проведите встречу в онлайн-формате. Не важно как, главное, чтобы вам было весело, и вы посмеялись от души. Для сохранения стабильной нервной системы вам следует черпать новые знания из любых областей науки.

Рыбы

Рыбы, пожалуй, самый ранимый знак всего зодиакального круга. Они склонны переживать не только за свою судьбу, но и за чужую. Помочь в борьбе со стрессом поможет обычная прогулка или хороший здоровый сон. Займитесь благотворительностью. Вполне вероятно, вы почерпнете полезную информацию из лекции по психологии — это приведет вашу нервную систему в норму.