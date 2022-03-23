Сожительница эстонского экстрасенса — о его смерти: "Я наблюдала за тем, как полиция и скорая помощь пытаются вернуть его к жизни"

В прошлый четверг, вечером, из жизни ушел 44-летний Индрек Лейбур более известный под именем Nõia-Ints. Он прославился благодаря эстонскому аналогу телепередачи “Битва экстрасенсов” — “Eesti selgeltnägijate tuleproov” в 2009 году. Последние два года Индрек жил вдали от глаз общественности со своей сожительницей Эбе и её несовершеннолетним сыном.