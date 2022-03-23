Разное
23.03.2022, 09:00

Сожительница эстонского экстрасенса — о его смерти: "Я наблюдала за тем, как полиция и скорая помощь пытаются вернуть его к жизни"

 
Грета Каупмеэс
Грета Каупмеэс greta.kaupmees@kroonika.ee
Индрек Лейбур в суде
Индрек Лейбур в суде
Foto: Andres Putting
В прошлый четверг, вечером, из жизни ушел 44-летний Индрек Лейбур более известный под именем Nõia-Ints. Он прославился благодаря эстонскому аналогу телепередачи “Битва экстрасенсов” — “Eesti selgeltnägijate tuleproov” в 2009 году. Последние два года Индрек жил вдали от глаз общественности со своей сожительницей Эбе и её несовершеннолетним сыном.

Сожительница рассказала Kroonika, что никак не могла предвидеть случившееся, но когда в четверг вечером ей позвонили из полиции, у нее было плохое предчувствие. События развивались очень быстро.

RusDelfi
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