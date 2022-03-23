6 “нормальных” проблем со сном, с которыми эксперты советуют бежать к врачу

Храп



Будучи очень распространенным ночным явлением, он часто не вызывает беспокойства. Но специалист по сну, доктор Клэр Моррисон, сообщила в интервью, что звуки храпа содержат подсказку, насколько серьезным и опасным он может быть. «Звуки дыхания, фырканья или удушья могут означать, что у человека апноэ во сне», - говорит она. Имеющееся апноэ свидетельствует о том, что человек на какое-то время перестает нормально дышать, такое может происходить несколько раз в течение ночи. Такие остановки дыхания вредны для мозга, они повышают риск его заболеваний, включая деменцию.



Тревога



Беспокойные мысли заставляют нас ворочаться в постели без сна, но кто идет с такой проблемой к врачу. Между тем, данная проблема требует помощи специалиста. Доктор Моррисон объяснила, что проблемы психического здоровья, влияющие на сон, провоцируют развитие так называемого фрагментарного сна, который не дает человеку чувствовать себя отдохнувшим, даже если тот спит много.



Беспокойные ноги



Если вы или ваш партнер не можете перестать ерзать в постели, это может быть состояние, называемое синдромом беспокойных ног (по-другому, болезнь Уиллиса-Экбома) — в его случае человек испытывает непреодолимое желание двигать конечностями. Эксперт отмечает, что синдром беспокойных ног может вызываться основным заболеванием, таким как железодефицитная анемия или почечная недостаточность: их лечение помогает решить проблему.



Потливость



Обнаружили, что просыпаетесь ночью потным? Не оставляйте это без внимания. Специадист предупреждает, что ночная потливость имеет ряд причин, и некоторые из них очень серьезные. “Ночное потоотделение также может быть очень ранним признаком некоторых видов рака, в первую очередь лимфомы, рака крови”, - говорит доктор.



Походы в туалет