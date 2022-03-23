Американская пенсионерка разбогатела, научив кошек воровать драгоценности у соседей

полиция Колумбуса заинтересовалась пенсионеркой и ее кошками в октябре 2021 года после того, как несколько соседей сообщили о краже мелких предметов из их домов. Полицейские напали на след хитрой дамы, когда заметили одну из кошек, пробежавшую мимо них с кулоном в зубах во время одного из патрульных выездов. Обворованные соседи также отмечали, что перед пропажей вещей к ним во двор захаживали кошки пенсионерки.

За Грегсон установили наблюдение, и догадка подтвердилась — мохнатые воришки действительно доставляли награбленное в ее дом. По словам начальника полиции Колумбуса Кима Джейкобса, кошки несметной вереницей приходили и уходили, принося домой “все, что сияло”.

Обыскав дом мисс Грегсон, полицейские обнаружили драгоценностей на сумму 650 000 долларов, а также кучу блестящих безделушек. По подсчетам полицейских, всего у пенсионерки жило 65 взрослых кошек и 17 котят, которые еще не успели встать на криминальный путь. Их всех передали в один из питомников Колумбуса.

На допросе Грегсон призналась, что действительно учила кошек воровать, приучив их обменивать блестящие вещи на еду. По данным полиции, кошки мисс Грегсон по всей видимости обчистили более чем 5000 домов и квартир в районе. Всех пострадавших призывают обратиться в полицию, оперативные действия продолжаются.