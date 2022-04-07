Сделать свадьбу мечты и не разориться: Ведущая Алина Захарова рассказала, где можно сэкономить, а где урезание бюджета может выйти боком

Наиболее интересное и важное помимо самого дня свадьбы — это подготовительная часть, которая у молодоженов может длиться как несколько недель, так и несколько месяцев. Я обязательно встречаюсь со своими парами, чтобы вместе разработать лучший сценарий главного праздничного дня. В этот день мне предстоит стать частью их семьи — их лучшей подругой, которая будет задавать ритм и настроение праздника. Конечно, мне хочется, чтобы у моих молодожёнов все прошло максимально торжественно, красиво и весело. Поэтому для пар, которые хотят сделать день незабываемым, но у которых нет огромных средств, я сформулировала несколько универсальных советов. Надеюсь, моя статья задаст вам правильное направление в планировании вашего праздника, и вы не столкнетесь с тем, что выбросили деньги на ветер, либо наоборот, сэкономили и в итоге “заплатили дважды”.

Тут есть золотое правило: если вам не особо нравятся предыдущие работы специалистов, но вы в погоне за низкой ценой думаете что-то вроде “да они как-нибудь справятся” или “у меня они будут работать по-другому“ — то это ошибочно. “Что там музыку поставить, мой кореш сам с колонки может” или “зачем вообще ведущий, в микрофон болтать любой горазд” или “сегодня каждый умеет фотографировать — у всех же телефоны есть“ — это всё очень спорные утверждения, которые в 99% случаях не срабатывают — проверено на горьком опыте других молодоженов. Человек неспроста занижает цену за свои услуги, поэтому в погоне за низкой ценой вы можете получить некрасивые фотографии, опоздания, пьяного ведущего или не умеющего "зажечь танцпол" диджея. Конечно, не всегда высокая стоимость услуг — панацея от таких неприятностей. Существует и другой подвох: если цена завышена, то есть опасность нарваться на специалистов, которые не будут вникать в пожелания молодоженов, а делать в стиле “я крутой, я так вижу”. Но тут хотя бы можно многое понять на первой личной встрече — близок ли вам по духу выбранный специалист или нет.