Сделать свадьбу мечты и не разориться: Ведущая Алина Захарова рассказала, где можно сэкономить, а где урезание бюджета может выйти боком
Приближается свадебный сезон 2022, а с ним и новые влюбленные пары, которые хотят отметить это событие в кругу близких и друзей. Одним из главных вопросов для многих пар является экономический: сколько это будет стоить? Ведь хочется чтобы этот день запомнился на всю жизнь и в то же время не выкинуть деньги на ветер. Ведущая и организатор праздников, а также владелица агентства Dream Events Алина Захарова, работающая в этой сфере уже более пяти лет, поделилась полезными советами для сохранения бюджета молодоженов Эстонии.
Наиболее интересное и важное помимо самого дня свадьбы — это подготовительная часть, которая у молодоженов может длиться как несколько недель, так и несколько месяцев. Я обязательно встречаюсь со своими парами, чтобы вместе разработать лучший сценарий главного праздничного дня. В этот день мне предстоит стать частью их семьи — их лучшей подругой, которая будет задавать ритм и настроение праздника. Конечно, мне хочется, чтобы у моих молодожёнов все прошло максимально торжественно, красиво и весело. Поэтому для пар, которые хотят сделать день незабываемым, но у которых нет огромных средств, я сформулировала несколько универсальных советов. Надеюсь, моя статья задаст вам правильное направление в планировании вашего праздника, и вы не столкнетесь с тем, что выбросили деньги на ветер, либо наоборот, сэкономили и в итоге “заплатили дважды”.
Начнем с того, что есть основные вещи, на которых экономить нельзя, ведь в итоге экономия может превратиться в испорченный день. Первое — это специалисты, которые будут работать у вас на свадьбе. Сюда входят фотографы, видеографы, ведущие, диджей и т.д.
Тут есть золотое правило: если вам не особо нравятся предыдущие работы специалистов, но вы в погоне за низкой ценой думаете что-то вроде “да они как-нибудь справятся” или “у меня они будут работать по-другому“ — то это ошибочно. “Что там музыку поставить, мой кореш сам с колонки может” или “зачем вообще ведущий, в микрофон болтать любой горазд” или “сегодня каждый умеет фотографировать — у всех же телефоны есть“ — это всё очень спорные утверждения, которые в 99% случаях не срабатывают — проверено на горьком опыте других молодоженов. Человек неспроста занижает цену за свои услуги, поэтому в погоне за низкой ценой вы можете получить некрасивые фотографии, опоздания, пьяного ведущего или не умеющего "зажечь танцпол" диджея. Конечно, не всегда высокая стоимость услуг — панацея от таких неприятностей. Существует и другой подвох: если цена завышена, то есть опасность нарваться на специалистов, которые не будут вникать в пожелания молодоженов, а делать в стиле “я крутой, я так вижу”. Но тут хотя бы можно многое понять на первой личной встрече — близок ли вам по духу выбранный специалист или нет.
Второе — это еда на банкете. Тут все просто: если гостям будет нечем закусывать, то они начнут быстрее пьянеть, а чем пьянее люди на свадьбе, тем дальше мы уходим от программы, запланированной на вечер. Если же еда окажется не вкусной, то гости вряд ли останутся довольны банкетом.
Третье: не нужно экономить на технической составляющей. Может подпортить настроение, если ведущего не будет слышно всем гостям или музыка в колонках из-за сгоревшего ранее динамика будет пыхтеть. Поэтому с настороженностью относитесь к фразе ресторана “а у нас уже есть колонки и микрофон”, обязательно перепроверяйте всё с опытным диджеем.
Теперь самое интересное: на чем можно сэкономить и не потерять в качестве и настроении праздника.
Первое — это “хитровыдуманные” закуски, которыми невозможно наесться, но стоят они дорого. Например, вам предлагают выбрать канапе, где среди компонентов будет трюфель, черная игра, мясо куропатки и т. д. Если у вас ограниченный бюджет, то ни в коем случае не ведитесь на это. Лучше пойти проверенным путем и выбрать блюдо по принципу "просто и вкусно". Но тут есть один нюанс. Практически в 90% случаев, если молодожены заказывают много закусок вроде селёдки в масле с луком, маринованных огурцов, вяленых помидоров с чесноком, то это всё остаётся несъеденным из-за специфического вкуса и запаха этих блюд. Также нельзя в жаркую погоду на фуршет для улицы заказывать салаты с майонезом. Это грозит массовым отравлением, так как под палящим солнцем майонез портится мгновенно и спустя пару часов жары салаты можно выбрасывать.
Хорошая экономия может выйти в категории “декор для праздника”. У меня есть разные лайфхаки, которыми я делюсь с молодоженами. Один из них — чётко продумать свои любимые цвета и цветы и украсить зал в стиле минимализма, тем самым избежав нагромождения. Также стоит обращать внимание на цену, на первый взгляд, маленьких расходов, которые выливаются в большие: салфетки, сувениры для каждого гостя, вазы, карточки, чехлы, на стулья и т. д. От чего-то можно смело отказаться или выбрать более лаконичные варианты, не потеряв при этом в настроении праздника.
Еще среди множества способов сэкономить могу выделить место для банкета. Резко увеличивает расходы выбор места за городом и ночёвка для гостей. Альтернативным вариантом может быть ресторан в пределах вашего города — если подобрать ресторан близко к центру, то все гости смогут добраться на свадьбу на такси.
Ну и последней из самых действенных способов сэкономить — это уменьшить расходы на алкоголь. Тут, конечно, не нужно пускаться во все тяжкие и покупать вино в коробках или коньяк в канистрах. Но не стоит брать без скидки раскрученные дорогие брендовые напитки. Многие же догадываются, что цена их складывается в большей степени из расходов на рекламу и упаковку, а не от качества самого напитка.
Понятие “сэкономить” может быть интерпретировано как в плохом смысле этого слова, так и в хорошем. Поэтому назовем это разумным распределением бюджета. Так как экономить на своих мечтах в этот важный день точно нельзя.
Желаю успешного планирования свадьбы!
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