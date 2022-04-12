ИНТЕРВЬЮ | Украинка из Бучи и владелица магазина в Таллинне Виталия Сассь: "Снилось, как я пытаюсь отыскать своих друзей под землей"

Мы встречаемся с Виталией (26) в Старом городе, в ее магазине Design Hata, где продаются работы украинских дизайнеров. На входе нас приветствует Лиза, которая буквально вчера приехала из Украины, из Днепра. Дорога сюда для неё, её подруги и восьмимесячного ребенка заняла четыре дня. Уже на следующий день после прибытия её ждала работа в галерее Виталии. Около недели назад в Таллинн из Украины приехала мать Виталии Наталья (54), а отважная бабушка Лариса (76) отказалась покидать родной дом. “У бабушки там кот и дача, огородный сезон уже начался. Война должна к осени обязательно закончиться, иначе бабушке станет скучно”, — пытается шутить на фоне происходящего Виталия. Она показывает нам работы украинских модельеров, которые продает в Таллинне, и тихо добавляет, что работы российских дизайнеров она в своем магазине больше выставлять не планирует. С Виталией мы общаемся на русском.

— Как ты узнала о войне?

— Я дремала, когда муж зашел в комнату, посмотрел на меня и тихонько вышел. Я поняла, что что-то случилось. Он как будто хотел мне что-то сказать, но передумал. Примерно через полчаса он вернулся и сообщил: “Просыпайся, война началась!” Это было ужасно! Первые два дня у меня было такое ощущение, что мой мозг взрывается. Мы поехали с Рагнаром прогуляться в Соомаа. Тихонько шли по снегу, и небо было зловеще красного цвета. У меня было такое ощущение, что это последний закат в моей жизни, солнце больше не взойдет. Неделю я, не переставая, как сумасшедшая, читала новости, но теперь уже оправилась и привыкла. Так же, как мои родители привыкли к тому, что периодически слышали где-то взрывы.