ВИДЕО | "Какое-то время можно перетерпеть": как относятся к беженцам жители Ласнамяэ?

Большинство людей не против беженцев и относятся к ним с пониманием:

“У меня нет никакого негативного, предвзятого отношения. Я понимаю, что люди бегут от кошмара, который творится”;

“Все мы люди. У нас будет что-то плохо, мы к кому-то побежим. Но если вы приехали в чужую страну — ведите себя порядочно”;

“Абсолютно спокойно. Вот если бы у нас все это, то посмотрели бы мы, как относились бы к нам”.

Лишь один мужчина проявил свое негативное отношение: “Отрицательно. Потому что им плохо и нам плохо”.

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