13.04.2022, 10:21
ВИДЕО | "Какое-то время можно перетерпеть": как относятся к беженцам жители Ласнамяэ?
Съемочная группа RusDelfi отправилась на Ласнамяэский рынок, чтобы узнать у жителей самого большого района Таллинна, как они относятся к украинским беженцам и готовы бы были принимать их у себя дома. Смотрите наш видеоопрос!
Большинство людей не против беженцев и относятся к ним с пониманием:
“У меня нет никакого негативного, предвзятого отношения. Я понимаю, что люди бегут от кошмара, который творится”;
“Все мы люди. У нас будет что-то плохо, мы к кому-то побежим. Но если вы приехали в чужую страну — ведите себя порядочно”;
“Абсолютно спокойно. Вот если бы у нас все это, то посмотрели бы мы, как относились бы к нам”.
Лишь один мужчина проявил свое негативное отношение: “Отрицательно. Потому что им плохо и нам плохо”.
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