ОПРОС | Откуда получают информацию жители Ласнамяэ после отключения российских каналов?
Съемочная группа RusDelfi прогулялась по Ласнамяэскому рынку и обсудила с прохожими тему: "Откуда вы получаете информацию?" Не секрет, что российские каналы отключили и теперь людям приходится переходить на другие новостные источники. Смотрите, что нам ответили жители Ласнамяэ.
Среди ответов звучали: газета “Столица”, Youtube, Телеграм, радио, эстонские новости по ТВ.
В общем, люди не растерялись и теперь еще больше информации получают из интернета.
Но были и те, кто признался, что не читает новостей, чтобы лишний раз не нервничать. “Меньше видишь, меньше слышишь — крепче спишь”, — сказала женщина.
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