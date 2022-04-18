ОПРОС | Откуда получают информацию жители Ласнамяэ после отключения российских каналов?

Среди ответов звучали: газета “Столица”, Youtube, Телеграм, радио, эстонские новости по ТВ.

В общем, люди не растерялись и теперь еще больше информации получают из интернета.

Но были и те, кто признался, что не читает новостей, чтобы лишний раз не нервничать. “Меньше видишь, меньше слышишь — крепче спишь”, — сказала женщина.

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