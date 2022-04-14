Любителей биткоинов объявили психопатами

Среднестатистический инвестор криптовалют - это всё время что-то подсчитывающий у себя в уме психопат с раздутым эго, как показало исследование. Группа учёных недавно изучила более 500 человек и обнаружила черты характера, которые чаще всего наблюдаются среди поклонников криптовалют. Было установлено, что многие инвесторы проявляют признаки тёмной тетрады - группы из четырех характерных черт психики, включающих нарциссизм, макиавеллизм, психопатию и садизм.

Обладатели этих тёмных тетрад имеет преувеличенное чувство собственной значимости, они черпают удовольствия от боли окружающих. У таких классических психопатов неразвита эмпатия, то есть способность понимать переживания других людей, зато в отношении этих окружающих они проявляют склонность к манипулятивности.

Участники исследования заполнили вопросники, по ответам в которых можно определить черты характера, также они рассказали и о своих отношениях к криптовалютам. Каждый четвёртый обладал этими валютами, а более 60% выразили интерес к инвестициям в крипту. Как полагают авторы исследования, психопатия свойственна таким инвесторам, поскольку они готовы идти на очень значительный риск.