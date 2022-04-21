Как целуются разные знаки Зодиака

Овен

Овны — по истине страстные натуры, поэтому они всегда одаривают своих партнеров жаркими поцелуями. Иногда они могут заиграть и оставить на шее любимого человека засосы или синяки.

Телец

Тельцы от поцелуев получают не меньше удовольствия, чем от секса. Соприкасаясь губами со своим партнером, они обычно растягивают удовольствие на максимум. Эти представители зодиакального круга вкладывают в поцелуи максимум любви и ласки, то же самое они ждут в ответ и от своей второй половинки.

Близнецы

Близнецы — настоящие экспериментаторы, желание привнести что-то новое ими движет и во время поцелуя. Представители этого знака зодиака не прочь целоваться с открытыми глазами или испробовать все прелести французского поцелуя.

Рак

Раки относятся к поцелуям, как к средству выражения любви. Они не подсознательно делят поцелуи на несколько категорий: родственные, дружеские, романтичные. Если партнер не против, то представители этого знака зодиака применяют известную во всем мире технику французского поцелуя. При этом Раки не способны поддаться мимолетному желанию и соприкоснуться губами с незнакомцем. Не будут они целовать человека, с которым у них напряженные отношения.

Лев

Львы постоянно оттачивают свое мастерство в поцелуях. Для них также важно, чтобы их партнер обладал определенными навыки. Конечно, они не будут стыдить свою половинку за неумение целоваться. Скорее, наоборот, они с радостью будут на практике учить своего партнера мастерству.

Дева

Эти представители земной стихии — по истине скромные натуры. Они всегда хранят верность своему партнеру, избегая измен и случайных связей. Представители этого знака Зодиака не любят проявление чувств на публике. Даже свою вторую половинку они предпочитают скромно целовать за закрытыми дверями спальни.

Весы