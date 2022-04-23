ВИДЕО | Аппетитная еда из пищевых отходов: Какое на вкус мороженое из перезревших бананов?
Этой весной благодаря сотрудничеству Rimi, La Muu и Продуктового банка появится новый сорт мороженого из спасенных бананов. В марте этого года в магазинах Rimi было собрано 1252 кг бананов, которые уже потеряли привлекательный товарный вид и не подходили для пожертвования Продуктовому банку, но были сладкие и вполне пригодны для употребления в пищу. В измельченные бананы добавили сливочное мороженое и шоколад, в результате чего появилось 7000 упаковок мороженого.
Пищевые отходы — это общемировая проблема. Согласно исследованию Министерства окружающей среды Эстонии, половину пищевых отходов, или около 84 000 тонн, образуют продукты питания, которые испортились. Их оценочная стоимость составляет 164 миллиона евро в год.
По словам Расмуса Раска, руководителя производства эко-мороженого La Muu, он доволен сотрудничеством с Продуктовым банком и сетью магазинов Rimi. “На самом деле у нас уже давно был план сделать мороженое таким способом. Сокращение пищевых расходов — важная тема для всех трёх сторон, именно поэтому наше сотрудничество было насколько продуктивно. Когда мы приехали за бананами в магазины Rimi, то нас встретили дружелюбные работники, которые были в восторге от этой идеи. Спасение еды — часть их повседневной работы, и они это ценят”, — добавил Раск. La Muu пожертвует в Продуктовый банк 500 упаковок мороженого из спасенных бананов.
По данным Министерства окружающей среды, ежегодно около 20 000 тонн продуктов питания остаются в продовольственных магазинах Эстонии не проданными, а также не поступают нуждающимся людям в качестве пожертвований. Чаще всего выбрасываются фрукты и овощи.
“Мы постоянно ищем новые способы сокращения пищевых отходов. Когда компания La Muu обратилась к нам с идеей создания нового сорта мороженого, мы сразу же согласились. Мы жертвуем продукты в Продовольственный банк уже на протяжении одиннадцати лет, с момента его основания, — говорит Катрин Батс, руководитель отдела ответственного бизнеса Rimi. — В прошлом году мы пожертвовали Продуктовому банку 1240 тонн продовольствия, что является самым крупным пожертвованием спасенных продуктов питания”.
Новое мороженое будет продаваться в магазинах Rimi по всей Эстонии. Если мороженое из спасенных бананов приобретёт популярность, то сотрудничество будет продолжаться и в будущем, и могут появиться новые сорта из других спасенных фруктов.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) принадлежат основанной на шведском капитале компании RimiBaltic AB, единственным владельцем которой является ICA Gruppen AB. Rimi ориентируется на ассортимент полезных для здоровья товаров, высококачественных фруктов и разнообразную собственную продукцию. Всего Rimi Baltic AB принадлежат 276 магазинов в трех странах Балтии, в том числе 93 гипермаркетов (из них 17 в Эстонии), 774 супермаркетов (из них 21 в Эстонии), 100 Rimi-mini (из них 44 в Эстонии), 23 Rimi-экспресс (3 из них в Эстонии) и 1 дисконтный магазин в Латвии. В Эстонии в Rimi работает почти 2700 человек.
La Muu AS — небольшая фабрика по производству мороженого, основанная в Таллинне, Каламая, в 2012 году и работающая там до сих пор. La Muu стремится производить особое мороженое из экологически чистого сырья. Мороженое La Muu можно приобрести во всех крупных магазинах Эстонии. В 2020 году La Muu приобрела фабрику по производству мороженого в Финляндии Suomen Jäätelö. Вместе с Suomen Jäätelö в La Muu круглый год работают 20 человек.