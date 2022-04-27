Мужчины с какими именами никогда не разбогатеют

Степан

Обладатели этого имени наделены золотыми руками. Они могут починить все что угодно. Их стихия — физический труд. Но этот талант больших денег Степанам не приносит.

Константин

Мужчины с этим именем обычно творческие и мечтательные. При этом они способны выполнять и рутинную офисную работу. Только денег заработать у них не получается. Специалисты говорят, что проблема кроется в безынициативности Константина и склонности к самопожертвованию.

Глеб

Носители этого имени также могут испытывать финансовые проблемы. Глеб любит выпить и погулять на широкую ногу, отчего порою едва сводит концы с концами. Склонность к такому образу жизни, а также ненадежность и посредственность мешают ему встать на путь карьерного роста и обогащения, пишет “Пятый канал”.

Арсений

Эти мужчины также не склонны к богатству. Проблема в их скупости: поскольку деньги они зарабатывают с трудом, то чрезвычайно их экономят. Как итог, привыкают жить в скромности.

Вадим

Вадим также никогда не разбогатеет, потому что не умеет распоряжаться деньгами. Он легко тратит деньги и залезает в долги. Усугубляет его положение и то, что он стремится работать только на себя. Часто это мешает его материальному развитию.