Мужчины с какими именами никогда не разбогатеют
Специалисты по именам раскрыли россиянам секрет, от чего может зависеть финансовый успех. Как оказалось, большое влияние оказывает имя, которое дали человеку. Названы мужские имена, которые отпугивают деньги, пишет rambler.
Степан
Обладатели этого имени наделены золотыми руками. Они могут починить все что угодно. Их стихия — физический труд. Но этот талант больших денег Степанам не приносит.
Константин
Мужчины с этим именем обычно творческие и мечтательные. При этом они способны выполнять и рутинную офисную работу. Только денег заработать у них не получается. Специалисты говорят, что проблема кроется в безынициативности Константина и склонности к самопожертвованию.
Глеб
Носители этого имени также могут испытывать финансовые проблемы. Глеб любит выпить и погулять на широкую ногу, отчего порою едва сводит концы с концами. Склонность к такому образу жизни, а также ненадежность и посредственность мешают ему встать на путь карьерного роста и обогащения, пишет “Пятый канал”.
Арсений
Эти мужчины также не склонны к богатству. Проблема в их скупости: поскольку деньги они зарабатывают с трудом, то чрезвычайно их экономят. Как итог, привыкают жить в скромности.
Вадим
Вадим также никогда не разбогатеет, потому что не умеет распоряжаться деньгами. Он легко тратит деньги и залезает в долги. Усугубляет его положение и то, что он стремится работать только на себя. Часто это мешает его материальному развитию.