ВИДЕО | Довезет прямо до дома: нужен ли бесплатный беспилотный автобус в Ласнамяэ?

Запуск транспортного средства связан с проектом по изучению возможностей использования беспилотного автобуса компании Auve Tech OÜ в районе, где активно пользуются общественным транспортом, а инфраструктура позволяет расширить привычный маршрут движения общественного транспорта.

“Нам хочется упростить людям жизнь. Часто бывают такие ситуации, что не хочется идти от магазина до дома, потому что тяжело и устали после работы. Этот автобус предназначен именно для таких целей”, — рассказала представитель компании Auve Tech Эльвина.

“У нас маршрут построен так, что можно доехать от магазина до медицинского центра, поэтому люди, которые ограничены в движении, например, могут воспользоваться этим автобусом”, — добавила девушка.

При движении автобуса большое внимание уделяется безопасности. Так, в автобусе всегда находится сотрудник, который следит за безопасностью каждого маневра и вмешивается в случае необходимости. Кроме того, беспилотный автобус оснащен различными датчиками, которые отслеживают близлежащие объекты и их движение. Если перед автомобилем оказывается пешеход или другое препятствие, автобус автоматически тормозит.

Заметим, что автобус не заходит на проезжую часть, так как по словам Эльвины, на дороге с автомобилями будет больше проявлений каких-то неожиданных ситуаций: “К примеру: аварии, коты, собаки, также будет прибавлятся трафик и дорожное движение. Поэтому на данном этапе лучше всего пробовать и развиваться в направлении “последняя миля“”.

Последняя миля — это последняя часть маршрута. Например, когда человек от автобусной остановки идет до дома.

Беспилотный автобус передвигается с небольшой скоростью (около 8 км/ч) и не подвергает опасности других участников дорожного движения. Автобус ходит по заранее намеченному маршруту.

В автобусе восемь мест. Его ширина составляет 1,5, длина 3,5 и высота 2,4 метра. Для зарядки беспилотного автобуса используется электричество.

Проект реализован в сотрудничестве с Таллиннским транспортным департаментом.