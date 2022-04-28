Невеста погибшего в Украине литовского режиссера: он умер, чтобы всем показать ужасы войны

45-летний Кведаравичюс был убит в Мариуполе месяц назад. Вместе с 29-летней Ханной он отправился в Мариуполь снимать продолжение документального фильма "Мариуполь" (2016) – этот фильм был создан в разгар конфликта между украинскими властями и пророссийскими сепаратистами в 2014 году. По словам Ханны, Кведаравичюс погиб, когда пошел искать людей, которые хотели бы эвакуироваться с ними. Украинские чиновники и военный, с которыми они говорили о режиссере, считали их супругами, хотя на тот момент Ханна и Мантас были только обручены. Она рассказала, как день за днем прочесывала город в поисках пропавшего Мантаса, проссила о помощи российских военных, передает delfi.lt

Наконец, один из офицеров сказал: "Твой муж погиб". Ханна рассказала: "Машина остановилась, я подбежала и стала спрашивать, знает ли он что-нибудь. Он посмотрел на меня и, не моргая сказал: "Твой муж погиб". Холодно произнес это, не моргнув. Я спросила: как? Так его отпустили? Что случилось? Говорит, нет, мои солдаты якобы видели на улице тело гражданского в синей куртке".

Тело возлюбленного она увидела только через два дня: ей помог солдат, выполнявший приказ командира – Кведаравичюс лицом вниз лежал прямо на улице: "Я сидела в машине сзади, через боковое окно увидела лежащего Мантаса. Мы проезжали мимо, и я, как в замедленном фильме, пытаюсь понять, что я вижу. Я начинаю бить солдат, сидящих впереди, чтобы они остановились, а они поворачивают за угол и останавливаются. Вижу, сидит тот командир и говорит с холодным взглядом: "Что? Твой?". Он знал, что это мой". По словам Ханны, режиссер был ранен в живот, но на одежде следов пуль не было: "Он был застрелен здесь, на этом месте. Но на одежде нет ни одной дырки от пуль".

Омбудсмен Украины Людмила Денисова 9 апреля сказала, что Кведаравичюса "взяли в плен рашисты", которые потом застрелили его. Минобороны России не ответили на просьбы прокомментировать заявления Билобровой и Денисовой.