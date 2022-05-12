Опасные последствия отказа от хлеба

В попытках худеть многие решают отказаться от хлеба, но в своем интервью диетолог Наталья Денисова заметила, что “хлеб хлебу рознь — от одного можно отказаться без проблем, с другим не все так просто”.

Эксперт отметила, что полезным для здоровья хлеб делает помол зерна — если он не слишком мелкий, содержит грубые частицы зерна, такой продукт не только имеет право на существование в рационе, но и должен в нем присутствовать, отказываться от него не нужно.

“Цельнозерновой хлеб — это источник клетчатки, витаминов группы В (например, B1, B6), которые нормализуют работу нервной, сердечно-сосудистой систем, а также минеральных веществ — натрия, калия, кальция, магния, фтора и других”, — сообщила Денисова.

Врач добавила, что отказ от хлеба из цельной муки может иметь неприятные последствия.

Снижение уровня энергии. Диетолог обратила внимание на то, что хлеб является источником фолиевой кислоты (витамин В9). С наличием этого вещества связано функционирование нервной системы и процессы обновления клеток. Получая его меньше, мы начинаем испытывать упадок сил, потерю концентрации, плохо справляемся с повседневным стрессом, не контролируем раздражение.

Обострение голода. В цельнозерновом хлебе содержится высокий уровень клетчатки, благодаря которой долго сохраняется чувство сытости. Отказавшись от хлеба, можно столкнуться с проблемой неконтролируемого голода и переедания.

Проблемы с кишечником. Хлеб нужно есть умеренно. При соблюдении этого условия продукт, богатый пищевыми волокнами, будет благоприятствовать кишечной микрофлоре. Полный отказ от цельнозернового хлеба вреден и способствует запорам.