Живущая в Ида-Вирумаа известная танцорша Наталья Шабарчина: "Все еще верю, что регион можно поменять к лучшему"

— Я общаюсь до сих с некоторыми танцорами, мы поддерживаем друг друга, даём друг другу обратную связь по каким-то творческим моментам. Например, с парнем из Уфы. На политические темы я со своими друзьями из соседних стран не общаюсь. Многие мои коллеги стараются придерживаться мнения, что творчество вне политики, мы просто поддерживаем друг друга как можем.

— Общаешься ли ты до сих пор с кем-нибудь из проекта? Хотят ли переехать твои знакомые танцоры из России в Европу?

— На Showcase edition в Йыхви представлены две страны — Эстония и Латвия. Все студии я лично не знаю, но, судя по названиям номеров, будет интересно. Советую всем прийти посмотреть. Я не помню, а, возможно, даже и не было такого уровня и разнообразия среди танцевальных номеров на сцене Jõhvi Kontserdimaja. Если говорить про battle-мероприятия, то будут представлены Эстония, Бельгия, Латвия. На Vogue Ball тоже еще идет регистрация и уже точно будут представлены Эстония, Латвия, Литва, Украина, Ирландия и Австралия.

— Студии Dance Box Studio уже 6 лет и, конечно, за все эти годы были выпущено достаточно много танцоров. Целевая аудитория у меня — подростки. Горжусь ими всеми, все, кто пришёл и дошёл до конца, успешны в жизни, все учатся или уже закончили университеты. Я их учила и всегда учу, что если умеете планировать свое время, если вы организованы, активны в жизни, а не только сидите на диване, то и в дальнейшем все жизненные навыки, полученные во время обучения в школе, при занятиях на тренировках, несомненно пригодятся вам в жизни, и вы достигнете хороших результатов в разных сферах.

— К событию готовиться начали осенью 2021 года: чтобы получить какую-то поддержку, проекты стоит писать заранее. Пытались искать спонсоров, рассылали письма, искали людей и фирмы, с которыми бы мы хотели коллаборировать. После декабря-января уже конкретно начали подходить к организации и т.д.

— Несмотря на то, что ты часто катаешься в Таллинн на тренировки, ты всё же решила остаться жить и развивать свою студию в Йыхви. Почему? Никогда не жалела о своем решении?

— Да, как бы банально ни звучало, я, наверно, патриот своего региона. Все еще верю, что регион можно поменять к лучшему, и хочется, чтобы молодежь Йыхви тоже получала качественную информацию. Переехать в Таллинн меня меня зовут каждый год в начале сезона. Многие мои коллеги удивляются до сих пор, почему я живу в Йыхви. По возможности катаюсь в Таллинн и каллоборирую с разными студиями и танцорами. Бывают всегда в творчестве и в работе сложные моменты и, конечно, иногда задумываешься что-то поменять.

— Бывает ли, что родители негодуют из-за танцев, которые они учат с тобой, как тогда поступаешь?

— Я всегда работаю с теми, кто хочет со мной работать. У меня есть своё видение, свой уровень, своя программа, по ней я работаю. Если родителям что-то не нравится или у них свое мнение, то они, думаю, могут высказать свою конструктивную критику, если она чем-то подкреплена и если они являются специалистами в данной области. Ну а если кому-то что-то не подходит на каком-то эмоциональном уровне, то тут уже выбор и дело каждого.

— Расскажи немного о вог-бале, который также будет проходить в рамках фестиваля в в “Света” баре. К чему стоит быть готовым, всем ли желающим посмотреть хватит места?

— Vogue Ball такого уровня уже давно не проводился в Эстонии. Это будет проходить в очень атмосферном месте — в Sveta Baar. Будет очень эпатажно, ярко, местами может быть вызывающим. Но Vogue-культура отличается от многих других, поэтому советую что-то почитать об этом. Но это всё очень красиво, стильно и ярко. Будет много разных интересных костюмов, образов и различных категорий. У зрителей также должен быть дресс-код. В этом году тематика нашего большого мероприятия связаны со словами “toxic, яд, вирус, заражения, лаборатория и т.д.”. Мы стараемся каждый год выбирать какую-то тему, основу, образ. Например, в прошлый раз это тема была связана с космосом. Поэтому зрителям стоит подумать о своём образе. Например, можно прийти в чём-то неоновом. Некоторые категории идут с пометкой 18+, так что их смогут наблюдать только зрители старше 18 лет и участвовать, естественно, тоже. Данная категория будет проводиться после 22:00

Билеты на фестиваль можно приобрести здесь.