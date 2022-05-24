24.05.2022, 17:30
Врач назвал оптимальное время пребывания в душе
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Российские врачи рассказали какой длительности должны быть водные процедуры, чтобы не спровоцировать болезни сердца и сосудов. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на заведующего отделением помощи на дому одной из столичных клиник Василия Фролова.
Оказывается, длительность водных процедур зависит от температуры воды.
«Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут», — сказал медик.
Кроме того, Фролов утверждает, что длительное пребывание в воде ускоряет процесс старения кожи. Не рекомендуется частое использование мочалки и ежедневное мытье головы.