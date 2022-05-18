Пассажир без опыта полетов смог самостоятельно (почти) посадить самолет

Аудиозапись разговора показывает, насколько напряженной была ситуация. На записи слышно, как пассажир говорит авиадиспетчеру: “У меня здесь серьезная ситуация. Мой пилот потерял сознание. Я понятия не имею, как управлять самолетом”.

Пассажир оставался на удивление спокойным, пытаясь понять, что делать, и ожидая, пока авиадиспетчер найдет его самолет. Посадка была немного шаткой, но в конечном итоге безопасной и успешной, по мнению авиадиспетчеров, которые были явно поражены способностью пассажира посадить самолет на взлетно-посадочную полосу без какого-либо предварительного опыта.

Джон Нэнс, авиационный эксперт, сказал ABC 25, что посадка такого сложного самолета человеком, не имевшим опыта полетов, была выдающимся подвигом: “Я впервые слышу, чтобы один из них был посажен кем-то, у кого нет опыта в авиации”.