Власти немецкого города запретили кошкам выходить из дома

Декрет направлен на охрану хохлатого жаворонка, который гнездится на земле и становится легкой добычей для питомцев. Популяция этой птицы в Западной Европе резко сократилась за последние десятилетия.

Городские власти подчеркнули, что заперли кошек по домам, так как в летнее время у хохлатых жаворонков период размножения, и для выживания этого вида важна судьба каждого птенца.

Сообщается, что запрет, который будет повторяться в течение трех лет, огорчил владельцев животных. Глава местной организации по защите животных планирует подать в суд, чтобы отменить запрет.

“Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Уверяю вас, мы сделаем все возможное, чтобы отменить эту непропорциональную меру”, — заявил он.