Пластический хирург рассказал о популярных мужских операциях

Пересадка волос

Самая востребованная операция у мужчин ― это трансплантация волос. Потеря волос у мужчин происходит в разном возрасте и по разным причинам. Даже молодые пациенты сталкиваются с этой проблемой из-за генетической предрасположенности, влияния андрогенов, травматического воздействия на волосяные луковицы или завышенной передней линии роста волос. Так или иначе, ненавистная лысина мужчин очень беспокоит и доставляет им массу неудобств. И они приходят к пластическому хирургу с большим желанием компенсировать потерю волос в той или иной зоне. Чаще всего врач работает с областью лба, висков и темечка, реже ― бороды и усов. Донорской зоной обычно выступает затылочная или височная.