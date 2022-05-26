МИШЛЕН В ЭСТОНИИ | “Сбылась мечта всей жизни!” Обаятельные русскоязычные шеф-повара рассказали про свои коронные блюда и честность конкурса

Вчера было объявлено, что за выдающуюся кухню одна звезда “Мишлен” присуждается ресторану “180° by Matthias Diether” и ресторану “Noa Chef Hall”. После награждения съемочной группе RusDelfi удалось поймать на разговор Романа Сидорова (шеф-повар NOA Chefś Hall) и Романа Защеринского (шеф-повар ресторана Moon) и узнать об их впечатлениях. На протяжении всего награждения чувствовалось, что эстонские повара — люди малоэмоциональные. Многие стеснялись сцены и не хотели говорить микрофон слова благодарности, зато при личном общении чувствовалась харизма и обаяние шефов! Смотрите в нашем сюжете!