Врач предложил “один простой трюк”, чтобы не храпеть
Эксперт заявил, что существует есть решение проблемы храпа, и все, что для этого нужно, — это “один простой трюк со ртом”, — сообщает Medikforum. Интересно, что идею предложил… психолог.
Храп может возникать по ряду причин и личных факторов. “Храп вызван такими вещами, как язык, рот, горло или дыхательные пути в носу, которые вибрируют при дыхании. Это происходит потому, что эти части вашего тела расслабляются и сужаются, когда вы спите”, — говорит психолог Анастасия Пешкова.
У вас больше шансов храпеть, если вы:
- имеете лишний вес
- курите
- пьете слишком много алкоголя
- спите на спине
Анастасия Пешкова рассказала, что “повторение гласных вслух” перед сном может быть решением проблемы. “Упражнения для горла против храпа — отличный способ укрепить мышцы горла и остановить их вибрацию во время сна — причину храпа. Несколько раз в день по несколько минут повторяйте вслух каждую из гласных (aeiou), и со временем вы научитесь”.