Tопчик
30.05.2022, 14:30

Врач предложил “один простой трюк”, чтобы не храпеть

 
ФОТО: Shutterstock

Эксперт заявил, что существует есть решение проблемы храпа, и все, что для этого нужно, — это “один простой трюк со ртом”, — сообщает Medikforum. Интересно, что идею предложил… психолог.

Храп может возникать по ряду причин и личных факторов. “Храп вызван такими вещами, как язык, рот, горло или дыхательные пути в носу, которые вибрируют при дыхании. Это происходит потому, что эти части вашего тела расслабляются и сужаются, когда вы спите”, — говорит психолог Анастасия Пешкова.

У вас больше шансов храпеть, если вы:

  • имеете лишний вес
  • курите
  • пьете слишком много алкоголя
  • спите на спине

Анастасия Пешкова рассказала, что “повторение гласных вслух” перед сном может быть решением проблемы. “Упражнения для горла против храпа — отличный способ укрепить мышцы горла и остановить их вибрацию во время сна — причину храпа. Несколько раз в день по несколько минут повторяйте вслух каждую из гласных (aeiou), и со временем вы научитесь”.

RusDelfi
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