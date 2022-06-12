ВИДЕО | „Нужно дарить цветы каждый день!“ : Сексапильные модели рассказали, почему мужчина должен совершать цветочные безумства

В начале недели на Ратушной площади в Таллинне фееричным цветочным шоу отметил свою 23-ю годовщину знаменитый Таллиннский „Бал цветов“ Татьяны Тридворновой - Tallinna Lilleball 2022. Как долго участники создавали свои костюмы и что чувствовали на сцене - после выступления спросила у них редактор „Бублика“ Алина Захарова. Также участники сошлись во мнении, что девушкам нужно дарить цветы каждый день, а вот мужчинам в подарок дарить цветы необязательно. Смотрите в нашем сюжете!