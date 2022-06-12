ВИДЕО | „Нужно дарить цветы каждый день!“ : Сексапильные модели рассказали, почему мужчина должен совершать цветочные безумства(18)
В начале недели на Ратушной площади в Таллинне фееричным цветочным шоу отметил свою 23-ю годовщину знаменитый Таллиннский „Бал цветов“ Татьяны Тридворновой - Tallinna Lilleball 2022. Как долго участники создавали свои костюмы и что чувствовали на сцене - после выступления спросила у них редактор „Бублика“ Алина Захарова. Также участники сошлись во мнении, что девушкам нужно дарить цветы каждый день, а вот мужчинам в подарок дарить цветы необязательно. Смотрите в нашем сюжете!
„Бал цветов“ — любимое мероприятие таллинцев и гостей нашей столицы, которые всегда с восторгом принимают работы участников конкурса. В этом году цветочный праздник состоялся при поддержке мэрии Таллинна и Управы района Кесклинн и в содружестве с фестивалем „Vanalinna Päevad“.
Победительницей стала флорист Евгения Дурнеа из Италии (3 место в прошлом году) с цветочным платьем „Любовница ветра“, которое представляла модель Мишель Гульпа, в приз она получила 1000 евро.
Все участники также получили дипломы международного конкурса и подарки от оргкомитета и партнеров мероприятия.
Международный конкурс „Цветочное платье“ в этот раз собрал флористические команды из Эстонии, Латвии, Италии, Украины, Литвы и Израиля. Зрители увидели 12 блистательных спектаклей, в главных ролях каждого из которых были модели в цветочных платьях.
Галерея ЗДЕСЬ.