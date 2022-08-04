Tопчик
04.08.2022, 14:25

ФОТО | В глазах истинное счастье! Премьер-министр Кая Каллас наслаждается пойманной рыбкой

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Наслаждения Каи. Часть вторая
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ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Новость о том, что в своем летнем отпуске Кая Каллас наслаждалась лисичками взбудоражила читателей rusDelfi. Теперь же Кая поделилась тем, как ловко она поймала рыбку на крючок. Фото ниже!

Фото она выложила в своем Инстаграме в сториз. В глазах Каи читается счастье и радость за свой улов.

Kaja Kallas

Каллас ушла в двухнедельный отпуск 25 июля. В последний раз она уезжала в 10-дневный отпуск в конце июля прошлого года. По поводу нынешнего отдыха премьер-министр рассказала прессе, что постарается побольше спать и читать что-то кроме политики.

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