04.08.2022, 14:25
ФОТО | В глазах истинное счастье! Премьер-министр Кая Каллас наслаждается пойманной рыбкой(34)
Наслаждения Каи. Часть вторая
ФОТО: | Ekspress Meedia
Новость о том, что в своем летнем отпуске Кая Каллас наслаждалась лисичками взбудоражила читателей rusDelfi. Теперь же Кая поделилась тем, как ловко она поймала рыбку на крючок. Фото ниже!
Фото она выложила в своем Инстаграме в сториз. В глазах Каи читается счастье и радость за свой улов.
Каллас ушла в двухнедельный отпуск 25 июля. В последний раз она уезжала в 10-дневный отпуск в конце июля прошлого года. По поводу нынешнего отдыха премьер-министр рассказала прессе, что постарается побольше спать и читать что-то кроме политики.