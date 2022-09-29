ЗАБАВНЫЙ СНИМОК | Кая Каллас поделилась фотографией своей домашней жизни: в свободное время я делаю то, что делают все работающие матери

Кайя Каллас выложила в Instagram фото о своей домашней жизни. На них изображена раковина, заполненная до краев посудой. „Вы хотели посмотреть, чем я занимаюсь в свободное время - тем же, чем и все работающие матери“, - написала премьер-министр.

„Я прихожу домой - посудомоечная машина закончила цикл, раковина полна грязной посуды, потому что у подростков нет времени на уборку“, - шутит Каллас.

Каллас и ее муж Арво Халлик 14 сентября отметили четвертую годовщину свадьбы. Пара поженилась в 2018 году в узком семейном кругу в любимом ресторане Каи MerMer. Каллас и Халлик обнародовали свои отношения на президентском приеме 2017 года, который они посетили вместе, а осенью того же года обручились.