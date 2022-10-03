Андрей Данилко: „Раша, гудбай!“ - щелчок по носу политике Путина

- К Сердючке приходят только нормальные люди, потому что подобное притягивает подобное. Мы выступали в Вильнюсе и было много русских, и все радовались, когда я кричал „Путин *****“ или „Путин, чтоб ты сдох“. Я придумал новый жанр „оскорблялки“, мне пишут: „Как это можно нашего президента обзывать?“. Можно, и я буду обзывать, так как не могу ничего сделать другого. Владимира Соловьева (журналиста) я назвал кастрюлей. Почему? У нас было бедное детство, и мы были очень изобретательными. Мы привязывали кастрюлю к велосипеду и она гремела.

- Вы не давали концерты в России с 2013 года. Если бы вы сегодня выступили перед российской аудиторией, вы бы друг друга поняли?

- Как-то повлиять на общественное мнение это не может. Когда говорят, что искусство воспитывает, не надо думать, что это может как-то человека поменять. Путин тоже смотрел фильм „Белый Бим Черное ухо“. И он, может быть, тоже плакал, но это на него повлияло? Нет, он больной человек и преступник.

- А разве это не так? Ваши ребята погибают. Она - россиянка и сказала о своем народе. Она переживает за свою страну и поэтому она так сказала. Мне это абсолютно понятно.

- А как украинца вас не обидело то, что она говорит, что войну надо закончить, потому что погибают „наши ребята, непонятно за что“. Но про саму Украину она не сказала ничего.

Андрей Данилко: Меня ничего не удивило. Я ее хорошо знаю, она человек очень справедливый, что бы ни говорили эти программы на НТВ о том, какая она мафиозная. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У меня очень понятные с ней отношения.

Константин Эггерт: Андрей, что вы думаете о заявлении Аллы Пугачевой о том, что она против признания Максима Галкина иноагентом и сама просит, чтобы ее зачислили в этот список?

Андрей Данилко, народный артист Украины, получил известность благодаря созданному им образу Верки Сердючки. После начала войны в Украине он отказался эвакуироваться и остался в Киеве. Данилко рассказал DW в программе #вТРЕНДde о том, почему Алла Пугачева ни слова не сказала про Украину, как война поменяла Владимира Зеленского и почему Константин Эрнст похож на взбалмошную кошку, а Владимир Соловьев - на кастрюлю.

- Политик должен думать о своем народе. Если мы говорим о президенте, он должен заботиться об интересах своей страны. Вова, Владимир Александрович, в этой ситуации ведет себя по-пацански. Типа, ребята, нет никаких аргументов. Россия напала на Украину, о чем мы сейчас будем говорить? У нас куча вопросов, но это внутренний момент. Пожалуйста, мы как-то разберемся без вашей помощи.

- Конечно! Я Зеленского очень хорошо знаю. И я не удивляюсь. Это Вова Зеленский, которого я знаю, он в этой ситуации поступил абсолютно правильно. И эта ситуация, как бы это ни противно звучало, пошла ему на пользу. Вот он тогда в самом начале не знал, как себя вести. Он перестал хотеть понравиться. Вот то, что присуще артисту.

- У меня есть свое мнение и их мнение абсолютно не интересует. Я очень добрый человек, я за мир. Я люблю объединять людей. Я могу сделать, чтобы на какой-то там час мы забыли, мы улыбались, вспомнили приятные моменты. Сердючка, которая поет сейчас „Раша, гудбай“, делает щелчок по носу политике Путина. Тот же Путин боится силы.

- Тем не менее, война надолго ударила по всему, что связано с Россией в Украине. В этой ситуации может ли что-то сделать человек культуры? Ваше мнение тоже будет непопулярно у многих, кто вернется с войны...

- Все-таки тогда еще было действие Советского Союза. Я ничего не видел плохого в русской музыке или в русских фильмах. И то, что перешли на украинский язык и его стало больше, я считаю, хорошо. Закрытие музея Булгакова - очень странная история, я противник этого. И я не за то, чтобы запрещали русский язык.

- 20 лет назад говорили, что в Украине слишком много оказывает влияние Россия: в поп-культуре, в литературе, в кино. Теперь Украина пойдет путем национализма, культурного изоляционизма. Хотят закрыть музей Булгакова в Киеве, например.

Владимир Соловьев - вот эта кастрюля. Я очень хочу, чтобы его посадили. Клянусь, именно его, потому что он умный. И когда ему набили рожу, мне даже сказали, что ему запретили гримироваться, чтобы это все видели. Его начальники, которые ему платят, его не уважают. Очевидно, что они его презирают. Его избили, так как он перешел грань по поводу Аллы. Я бы его с удовольствием тоже побил.

- Леонид Кучма когда-то написал книжку „Украина - не Россия“. Почему Украина - не Россия?

- Я раньше этого не замечал, так как я советский ребенок. И для меня столица была Москва. Я же не отрежу это от себя, я это все помню. Мне было очень хорошо. В СССР не было таможен, было прекрасно. Я всегда, когда ехал в Россию, ощущал себя преступником. Когда заходят таможенники и смотрят с паузой, говорят: „Поднимите полку“. И думаешь: „Господи, сейчас скажут - положите руки за голову“. Ужас! Я все время думал, что они к чему-то прицепятся. Я себя ужасно чувствовал.

Приезжая тогда, мне казалось, что нет никакой разницы. Но по прошествии времени это очень сильно слышно и видно. Мы разные люди абсолютно. Украинцы, вы только не обижайтесь, как будто мы можем создавать. У русских чаще всего „украсть“, „позаимствовать“. Они же сделали свою Сердючку. Импортозамещение. Какой-то балет, будто остатки Надежды Бабкиной. Такой кошмар. Даже не могут придумать свой образ.

- Кому бы вы сегодня из своих российских коллег подали руку?

- Ну, много кому. Я с некоторыми списывался, но я не могу назвать их, чтобы их не подставлять. Но они в ужасе. Да, они молчат, и я их очень хорошо понимаю, потому что они на таких постах. Вот например, когда еще не включились камеры, мы говорили о Виктюке. Я думаю, насколько ему было бы сложно в этой ситуации. Театр, труппа, живет в Москве. Человек, который называл себя патриотом Украины. И вот был такой звонок от него. „Данилко. Был у Андрюши Малахова на передаче. Ведь руки подать некому“. И я думаю - такие люди, как он, Жванецкий, Джигарханян, как бы они в этой ситуации себя почувствовали... Как это не звучит ужасно, но они ушли вовремя.

- Ани Лорак, Вера Брежнева... Они сделали себе карьеру в России. Как вы считаете, украинское общество их назад примет?