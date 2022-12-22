Оказывается, мандарины могут быть вредны из-за высокого содержания фруктозы. В частности, их вредно есть большими порциями — в особенности, тем, кто уже имеет предиабет или диабет.

„В цитрусовых содержится много фруктозы — 7 граммов в „клементине“ и около 6 граммов в мандарине“, — проинформировали эксперты.

Медики напомнили, что общее количество сахара, который человек употребляет за сутки, не должно превышать 50 граммов (многие диетологи рекомендуют ориентироваться на ещё более скромную цифру). Злоупотребление сахаром перегружает поджелудочную железу и способствует развитию инсулинорезистентности, с которой связано развитие диабета и других проблем со здоровьем.

Кроме того, мандарины могут провоцировать неприятные симптомы у аллергиков, а также у людей с чувствительным желудком.

„Салициловая кислота, содержащаяся в мандаринах, вызывает расширение капилляров и может раздражать слизистую желудка“, — объяснили специалисты.

Предельное количество мандаринов для взрослых людей составляет пять штук (за день), для детей – две штуки.