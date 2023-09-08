Энергия бьет ключом: „Ногу Свело!“ поделились кадрами из лютеранской церкви Йыхви

В конце августа в Йыхви прошел первый Международный антивоенный фестиваль независимого кино AWIIFF 2023.

Тогда мы сделали несколько материалов, связанных с этим мероприятием:

и много-много других ярких и резонансных статей.

Группа „Ногу Свело!“ также вспоминают, как прошел их визит в Эстонию. Смотрите кадры концерта из церкви: