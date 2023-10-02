Опасный тренд снова набирает популярность? Подростки-зацеперы прокатились на трамвае по центру Таллинна
2 октября на странице Facebook Центра мониторинга дорожного движения появилось видео, вызывающее тревогу. На коротком ролике видно, как двое подростков, уцепившись за заднюю часть трамвая, на большой скорости проехались по центру Талллинна. Полиция предупреждает об опасном поведении и призывает не совершать необдуманных действий!
Полиция призывает не игнорировать подобное поведение и при обнаружении опасных ситуаций - не игнорировать происходящее.
„Если вы видите, что дети на дороге ведут себя так, что подвергают опасности себя или окружающих, пожалуйста, не отказывайтесь от вмешательства. Вмешавшись и объяснив возможные последствия, вы тоже можете внести свой вклад в повышение безопасности движения“, - написано под выложенным видео.
Ранее мы уже писали о ночных поездках зацеперов, тогда Департамент полиции и погранохраны Эстонии объяснил, что прямого запрета на подобные действия нет, но ответственность за последствия – есть.
„В законе нет четко сформулированного запрета на использование транспортного средства таким образом. Однако хотелось бы отметить, что каждый участник дорожного движения обязан воздерживаться от всего, что может поставить под угрозу здоровье и жизни людей или нанести вред имуществу“.