Опасный тренд снова набирает популярность? Подростки-зацеперы прокатились на трамвае по центру Таллинна

Полиция призывает не игнорировать подобное поведение и при обнаружении опасных ситуаций - не игнорировать происходящее.

„Если вы видите, что дети на дороге ведут себя так, что подвергают опасности себя или окружающих, пожалуйста, не отказывайтесь от вмешательства. Вмешавшись и объяснив возможные последствия, вы тоже можете внести свой вклад в повышение безопасности движения“, - написано под выложенным видео.

Ранее мы уже писали о ночных поездках зацеперов, тогда Департамент полиции и погранохраны Эстонии объяснил, что прямого запрета на подобные действия нет, но ответственность за последствия – есть.

„В законе нет четко сформулированного запрета на использование транспортного средства таким образом. Однако хотелось бы отметить, что каждый участник дорожного движения обязан воздерживаться от всего, что может поставить под угрозу здоровье и жизни людей или нанести вред имуществу“.