ФОТО | Самая известная эстонка Финляндии Эрна Хуско приехала в Таллинн, чтобы посетить именно эту вечеринку

Девушку запечатлели с подругой на диване. На красотке и звезде фитнесса были надеты черные штаны и красный блестящий топ с глубоким декольте, подчеркивавший все ее прелести.

Последний раз, когда Эрну Хуско заметили в Таллинне, она оскандалилась - танцевала на Мемориале Маарьямяги в годовщину июньской депортации, а до этого злостная нарушительница ПДД еще успела и штраф за парковку получить.