10.10.2023, 08:40
ФОТО | Самая известная эстонка Финляндии Эрна Хуско приехала в Таллинн, чтобы посетить именно эту вечеринку
ФОТО: Instagram
Финская блогер с эстонским корнями Эрна Хуско была замечена в Таллинне - девушку сфотографировали на вечеринке Андрея Зевакина и Робина Валтьинга в честь премьеры их передаче о путешествии в США.
Девушку запечатлели с подругой на диване. На красотке и звезде фитнесса были надеты черные штаны и красный блестящий топ с глубоким декольте, подчеркивавший все ее прелести.
Последний раз, когда Эрну Хуско заметили в Таллинне, она оскандалилась - танцевала на Мемориале Маарьямяги в годовщину июньской депортации, а до этого злостная нарушительница ПДД еще успела и штраф за парковку получить.