„Контрабанда существует“: источник подтвердил, что помимо котлет Rakvere в петербургском магазине продается еще много интересного

„Мы сходили на Фрунзе, 10. Эта улица пересекает Московский проспект южнее станции метро „Парк Победы“. Если быть точными, это не само здание Фрунзе, 10, это павильон, находящийся примерно в семи–десяти метрах от этого дома. Павильон называется „Товары из Финляндии“, там действительно продаются не только эстонские продукты, но и финские, и даже датские. Контрабанда существует. За риски закладывают наценку в 200–300 процентов. Все данные статьи подтверждены“, – написал нам источник прямиком из того магазина в Санкт-Петербурге.