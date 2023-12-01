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01.12.2023, 14:35

ОБЗОР ЦЕН | Стаканчик глега за 7 евро: во сколько обойдется поход на Рождественский рынок в этом году?

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Цены на рождественском рынке
Цены на рождественском рынке
ФОТО: Arina Arepjeva | Delfi Meedia

Первый день зимы в Таллинне начался не только с приезда долгожданного грузовка от Coca-Cola, но и с открытия Рождественского рынка на Ратушной площади. Места, которое притягивает как жителей Эстонии, так и туристов. Любимый напиток гостей, конечно же, глинтвейн - традиционный рождественский напиток, который может быть алкогольным или безалкогольным. Сколько же в этом году вам обойдется стаканчик любимого напитка? А что, если еще и закусить?

В этом году продавцы не сжалились над своими покупателями - цены поднялись так, что аж плохо становится! Например, глинтвейн „Vana Tallinn“ обойдется вам в 7 евро, другой алкогольный глег будет стоит уже 6 евро, ну а самым выгодным окажется безалкогольный глинтвейн стоимостью 5 евро. Интересно, что в Maxima целая бутылка винного напитка от Vana Tallinn также обойдется вам в 7 евро.

Для сравнения: в прошлом году безалкогольный глинтвейн стоил 3 евро, алкогольный - 4-5 евро.

Vana Tallinn

Кофе или какао в этом году вам обойдутся в 4 евро.

Цены на рождественском рынке

При этом в этом году вам также придется заплатить залоговую стоимость за тару - 2 евро. Красивых рождественских стаканчиков в этот раз не будет, вместо них вас будут ждать „золотые“ пластиковые стаканы.

Цены на рождественском рынке

Цены на рождественском рынке

Горячее блюдо обойдется вам от 12 до 20 евро. Самое дорогое из них - оленина стоимостью 20 евро. Кровяные колбаски стоят дешевле - 14 евро. И конечно же, не забываем про аренду тарелок - 2 евро.

Подведем итог: 7 евро за напиток, 20 евро за горячее блюдо и 4 евро за аренду посуды. Таким образом стоимость похода на Рождественский рынок в этом году составит примерно 31 евро на человека.

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