ОБЗОР ЦЕН | Стаканчик глега за 7 евро: во сколько обойдется поход на Рождественский рынок в этом году?

В этом году продавцы не сжалились над своими покупателями - цены поднялись так, что аж плохо становится! Например, глинтвейн „Vana Tallinn“ обойдется вам в 7 евро, другой алкогольный глег будет стоит уже 6 евро, ну а самым выгодным окажется безалкогольный глинтвейн стоимостью 5 евро. Интересно, что в Maxima целая бутылка винного напитка от Vana Tallinn также обойдется вам в 7 евро.

Для сравнения: в прошлом году безалкогольный глинтвейн стоил 3 евро, алкогольный - 4-5 евро.

Кофе или какао в этом году вам обойдутся в 4 евро.

При этом в этом году вам также придется заплатить залоговую стоимость за тару - 2 евро. Красивых рождественских стаканчиков в этот раз не будет, вместо них вас будут ждать „золотые“ пластиковые стаканы.

Горячее блюдо обойдется вам от 12 до 20 евро. Самое дорогое из них - оленина стоимостью 20 евро. Кровяные колбаски стоят дешевле - 14 евро. И конечно же, не забываем про аренду тарелок - 2 евро.

Подведем итог: 7 евро за напиток, 20 евро за горячее блюдо и 4 евро за аренду посуды. Таким образом стоимость похода на Рождественский рынок в этом году составит примерно 31 евро на человека.

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