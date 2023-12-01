ОБЗОР ЦЕН | Стаканчик глега за 7 евро: во сколько обойдется поход на Рождественский рынок в этом году?(54)
Первый день зимы в Таллинне начался не только с приезда долгожданного грузовка от Coca-Cola, но и с открытия Рождественского рынка на Ратушной площади. Места, которое притягивает как жителей Эстонии, так и туристов. Любимый напиток гостей, конечно же, глинтвейн - традиционный рождественский напиток, который может быть алкогольным или безалкогольным. Сколько же в этом году вам обойдется стаканчик любимого напитка? А что, если еще и закусить?
В этом году продавцы не сжалились над своими покупателями - цены поднялись так, что аж плохо становится! Например, глинтвейн „Vana Tallinn“ обойдется вам в 7 евро, другой алкогольный глег будет стоит уже 6 евро, ну а самым выгодным окажется безалкогольный глинтвейн стоимостью 5 евро. Интересно, что в Maxima целая бутылка винного напитка от Vana Tallinn также обойдется вам в 7 евро.
Для сравнения: в прошлом году безалкогольный глинтвейн стоил 3 евро, алкогольный - 4-5 евро.
Кофе или какао в этом году вам обойдутся в 4 евро.
При этом в этом году вам также придется заплатить залоговую стоимость за тару - 2 евро. Красивых рождественских стаканчиков в этот раз не будет, вместо них вас будут ждать „золотые“ пластиковые стаканы.
Горячее блюдо обойдется вам от 12 до 20 евро. Самое дорогое из них - оленина стоимостью 20 евро. Кровяные колбаски стоят дешевле - 14 евро. И конечно же, не забываем про аренду тарелок - 2 евро.
Подведем итог: 7 евро за напиток, 20 евро за горячее блюдо и 4 евро за аренду посуды. Таким образом стоимость похода на Рождественский рынок в этом году составит примерно 31 евро на человека.
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