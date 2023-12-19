Все-таки обиделся? Дед Мороз поддержал отставку Каи Каллас(1)
Председатель Центристской партии Михаил Кылварт передал спикеру парламента Лаури Хуссару более 30 000 подписей под петицией об отставке премьер-министра Каи Каллас - инициативу поддержал даже Дед Мороз.
В конце ноября Кая Каллас на общем собрании Партии реформ поразила своих однопартийцев громким заявлением, публично высказав, что Деда Мороза не существует.
„Так же, как не существует Деда Мороза или бесплатных подарочных пакетов, не существует страны, которая получает деньги из других источников, кроме налогоплательщиков“, — огрызнулась тогда Каллас перед изумленными членами партии. Реакция не заставила себя ждать и на тот момент Кая Каллас получила меньше голосов, чем другие кандидаты в правление Партии реформ. Она набрала 636 голосов, на предыдущих выборах, то есть в 2020 году, Каллас получила 984 голоса.
Видимо, глубоко оскорбившись подобному заявлению, Дед Мороз лично пришел в Рийгикогу, чтобы удостовериться в том, что официальная процедура доведена до конца.
После передачи подписей Центристской партии Алексей Евграфов на своей странице в Facebook также отметил присутствие сказочного персонажа на процедуре: „Даже Дед Мороз поддержал нас сегодня в момент передачи спикеру Парламента более 30000 подписей за отставку премьер-министра!“