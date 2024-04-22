ФОТО | Кому достались „Золотые яйца“? Гала-вечер наград в сфере рекламы и дизайна собрал в T1 толпы народа
19 апреля в торговом центре T1 прошел гала-вечер Kuldmuna или „Золотое яйцо“, в рамках которого вручались награды в сфере рекламы, маркетинга и дизайна.
Конкурс Kuldmuna проходит уже в 26 раз и берет свое начало в 90-х. Таким образом это старейший и важнейший рекламный конкурс, а присуждаемые награды имеют в Эстонии реальный вес как для заказчиков, так и для конкурентов.
Гран-при премии получила реклама Pakendikeskus „Это еще не конец“, сделанная им после пожара.
Среди социальных кампаний золото завоевала скандальная выставка „Момент“ на улицах Таллинна, изображавшая разрушенные дома из городского пространства.
Награды удостоилась и кофта Kaitsetahe, подаренная Владимиру Зеленскому, и теперь активно продающаяся в магазинах.
С полным списком номинантов и победителей этого года можно ознакомиться здесь.
Смотрите, как прошел торжественный гала-вечер!
Вот галерея победителей: