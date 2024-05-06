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06.05.2024, 11:32

ОПРОС | Снова кипят страсти: в столичном районе Кристийне молят о прощении Настю

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Растяжка с извинениями в Крийстине
Растяжка с извинениями в Крийстине
ФОТО: Viktoria Solomonchuk | Delfi Meedia

Марафон извинений в Ласнамяэ закончился, но страсти в Таллинне продолжают кипеть. Теперь растяжка с извинениями переехала в соседний район - Кристийне.

Сегодня утром очевидец заметил на перекрестке Кристийне, пересечении бульвара Сыпрузе и улицы Эндла, свежую растяжку с извинениями перед некой Настей. Судя по всему подобные плакаты набирают популярность, раз за последние полгода так часто появляются в городской среде.

Как вы относитесь к подобным растяжкам на улицах города?

Напомним, что в среднем размещение такого плаката обходится клиенту в 542 евро. Примерные подсчеты уже делали здесь: А можно было в Турцию слетать: выяснили, во сколько обошлись провинившемуся баннерные извинения для Анечки

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