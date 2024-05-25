Кино
25.05.2024, 08:23

Нашумевший фильм Михаила Локшина „Мастер и Маргарита“ все же покажут на эстонских телеэкранах

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Kaja Kleimann
Кадр из фильма
Кадр из фильма
ФОТО: Mars Media

Как выяснилось из телепрограммы, новая экранизация романа Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“ Михаила Локшина все же попадет на телеэкраны зрителей в Эстонии.

„Мастера и Маргарита“ Михаила Локшина покажут телеканалы Kanal 7 и Kino 7. Впервые увидеть фильм можно будет уже в субботу, 25 мая в 21:00 на Kanal 7. На канале Kino 7 фильм можно будет посмотреть 2 июля.

В России из-за антивоенной позиции режиссера Михаила Локшина фильм активно подвергался нападкам со стороны Z-активистов, учитывая тот факт, что деньги на картину выделил российский государственный Фонд кино. Все дело в том, что проект начался еще до вторжения России в Украину, а фильм вышел уже после событий февраля 2022 года, когда режиссер выступил против войны. Против Локшина даже требовали возбудить уголовное дело. Читайте подробнее здесь.

О том, смогут ли жители Эстонии посмотреть новый фильм на местных киноэкранах, Rus Delfi писал еще в феврале. Читайте подробнее здесь.

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