Нашумевший фильм Михаила Локшина „Мастер и Маргарита“ все же покажут на эстонских телеэкранах

„Мастера и Маргарита“ Михаила Локшина покажут телеканалы Kanal 7 и Kino 7. Впервые увидеть фильм можно будет уже в субботу, 25 мая в 21:00 на Kanal 7. На канале Kino 7 фильм можно будет посмотреть 2 июля.

В России из-за антивоенной позиции режиссера Михаила Локшина фильм активно подвергался нападкам со стороны Z-активистов, учитывая тот факт, что деньги на картину выделил российский государственный Фонд кино. Все дело в том, что проект начался еще до вторжения России в Украину, а фильм вышел уже после событий февраля 2022 года, когда режиссер выступил против войны. Против Локшина даже требовали возбудить уголовное дело. Читайте подробнее здесь.