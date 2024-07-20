ВИДЕО | „Я очень гордая“: Лайма Вайкуле объяснила, почему спела на украинском языке

Певица поделилась, почему выбрала для исполнения именно украинский язык и какие у неё были страхи. В частности, она заявила, что будет исполнять песню на украинском языке в дуэте с российским певцом Николаем Трубачем, известным исполнением песни „Голубая луна“, который порвал все связи с Россией.

„Очень красивая песня, я думаю, что это будет хит!.. Я очень боялась петь на украинском […]. Всегда страшно“, — признается Вайкуле. Певица пела и на английском, и на русском, и на латышском, и на литовском, и даже на французском.

„В чем счастье?! Как раз-таки в том, что мы можем быть разными, можем петь на разных языках. […] Это же замечательно. Я очень рада и такая гордая!“ - улыбаясь, говорит Лайма Вайкуле.

На вопрос ведущей, не собирается ли Вайкуле спеть с Аллой Борисовной, которая сейчас находится и живет в Латвии, латвийская певица ответила прямо:

„Алла Борисовна уже давно сказала, что она не будет петь - это уже решенный вопрос. Когда ей вздумается, тогда она и споет“.

Совсем скоро традиционно состоится фестиваль Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jurmala, на котором среди других именитых гостей, выступит NEMO, победитель Евровидения 2024 из Швейцарии.