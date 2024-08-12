ФОТО | Пальчики оближешь! В Таллинне прошел Фестиваль мороженого

На протяжении целого дня можно было пробовать различные виды мороженого, а также смотреть танцевальные и театральные представления. На фестивале было представлено больше эстонских и зарубежных производителей, с выбором от известных вкусов до экспериментальных новинок. Цены - от 2 до 6 евро.