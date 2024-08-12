Топчик
12.08.2024, 09:00

ФОТО | Пальчики оближешь! В Таллинне прошел Фестиваль мороженого

 
Фестиваль мороженого
Фестиваль мороженого
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

Семейное мероприятие „Фестиваль мороженого“ прошло в воскресенье, 11 августа, на Певческом поле. Ищите себя на фото!

На протяжении целого дня можно было пробовать различные виды мороженого, а также смотреть танцевальные и театральные представления. На фестивале было представлено больше эстонских и зарубежных производителей, с выбором от известных вкусов до экспериментальных новинок. Цены - от 2 до 6 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии