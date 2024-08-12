12.08.2024, 09:00
ФОТО | Пальчики оближешь! В Таллинне прошел Фестиваль мороженого
ФОТО: | Delfi Meedia
Семейное мероприятие „Фестиваль мороженого“ прошло в воскресенье, 11 августа, на Певческом поле. Ищите себя на фото!
На протяжении целого дня можно было пробовать различные виды мороженого, а также смотреть танцевальные и театральные представления. На фестивале было представлено больше эстонских и зарубежных производителей, с выбором от известных вкусов до экспериментальных новинок. Цены - от 2 до 6 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.