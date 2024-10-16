Где отметить Хэллоуин в Таллинне? Большая подборка мероприятий для детей на любой вкус и кошелек

Необычный Хэллоуин, который пройдет 26 октября 2024 года с 13:00 до 16:00 по адресу Vabaduse väljak 2, Таллинн! Забудьте о мрачных декорациях: вам добавят ярких осенних цветов и создадут уютную атмосферу. Участники смогут насладиться тематической фотосессией и приготовлением двух блюд, включая пиццу „Вампир“ и меренги-приведения с тыквенным джемом.

Приглашают вас 2–3 ноября в Kultuurikatel, на жуткий и магический фестиваль J-TSOON: Burning Pumpkin Fest, посвященный Хэллоуину! Это уникальное мероприятие объединяет фанатов косплея и K-POP, художников и любителей гик-культуры. Ожидайте конкурс косплея, танцевальный конкурс K-POP, мастер-классы, ярмарку мастеров и торговую зону с более чем 20 точками питания, а также игровую зону с настольными и компьютерными играми.

Вход всего 7 евро на ребенка, родители могут приходить бесплатно, и возрастных ограничений нет!

27 октября, в воскресенье, в Old Irish Pub состоится традиционный праздник „Хэллоуин“ для ваших детей! В программе — веселая викторина, конкурс на лучший костюм, специальные гости: зомби и ведьмочка, а также зажигательная дискотека и вкусное детское меню.

31 октября с 17:00 до 19:00 вас ждёт увлекательное мероприятие в стиле Хэллоуин в Познавательном центре „Энергия“! Мастер-классы по изготовлению LED-ламп, охота за сладостями, яркое шоу молний.

Кульминация праздника – 2 ноября! С 13:00 до 17:30 состоится г рандиозный парад нечисти, где каждый сможет продемонстрировать свой самый страшный костюм и получить шанс выиграть приз! Праздник бесплатный.

„Деревня фобий“ будет открыта для посещений ежедневно с 12:00 до 20:00. Билеты начинаются от 15 евро.

С 25 октября по 2 ноября Таллинн погрузится в мрак и ужасы на Хэллоуин-фестивале „Деревня фобий“, который откроется на втором этаже торгового центра T1.

Стоимость участия — €35.00.

6. Творческая Halloween вечеринка для детей

Маленьких ведьмочек, вампиров и привидений приглашают на незабываемую Хэллоуинскую вечеринку! Участников ждут веселые игры, где страх сменяется смехом, творческий мастер-класс по созданию тыквенных подсвечников из глины, а также сладкие угощения и сюрпризы. Организаторы призывают гостей прийти в самых страшных и смешных костюмах, чтобы погрузиться в атмосферу праздника.

Возраст: 5-9 лет. Длительность: 2 часа. Стоимость: 30€. Место проведения: студия на Копли 27.

7. Бал у Графа Дракулы

26 октября 2024 года в 14:00 в королевстве Väike Kuningariik наступает время страшного веселья! В честь великого Графа Дракулы объявлен торжественный бал, на который приглашены все друзья. Управлять этим мистическим праздником будет Волшебница Малифисента, а её верной помощницей — дочь Графа, неповторимая Мэвис.

Мэвис с удовольствием поделится своими секретами, расскажет, как защититься от вампиров, и вместе с детьми создаст оберег в виде браслета и ручную летучую мышь. В программе: вампирские напитки и угощения, пиньята с конфетами, беспроигрышная лотерея и танцы с самим Графом Дракулой!

Бал длится 2 часа 30 минут, а участников, которые не будут следовать правилам веселья, ждёт безжалостная щекотка.

Возраст: 4-7 лет. Адрес: Punane 68, Таллинн. Стоимость билета для детей — 28€, для взрослых — 5€.

Регистрация:

Отправить заявку на wonder@planet.ee.

8. Хэллоуин для всей семьи в замке Глена

Приглашаются все семьи на незабываемое мероприятие, где магия, веселье и приключения ждут каждого! В начале дети делятся на команды и получают план приключений, отправляясь в увлекательное путешествие по этажам, выполняя задания и собирая призы. После испытаний всех ждет веселый финал с конкурсами, пиньятой и зажигательными танцами под любимую музыку!

Больше о мероприятии здесь.

9. Пешая экскурсия по местам с приведениями