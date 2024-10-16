Где отметить Хэллоуин в Таллинне? Большая подборка мероприятий для детей на любой вкус и кошелек
Хэллоуин — один из самых ярких и загадочных праздников, который с каждым годом становится всё популярнее. Если вы ищете, где окунуться в атмосферу мистики, веселья и ярких костюмов, то наша подборка подскажет вам лучшие места для празднования этого ужасающего и захватывающего вечера! В этой статье вы найдёте мероприятия для каждого: будь то тематические вечеринки, семейные праздники с детьми, или эксклюзивные квесты в духе ужастиков. Подбирайте свой образ, запасайтесь конфетами и читайте дальше, чтобы узнать, где отметить Хэллоуин так, чтобы он запомнился надолго!
Шествие нечисти: в Таллинне пройдет большой костюмированный Хэллоуин-парад c падающими с потолка шарами.
С 25 октября по 2 ноября Таллинн погрузится в мрак и ужасы на Хэллоуин-фестивале „Деревня фобий“, который откроется на втором этаже торгового центра T1.
„Деревня фобий“ будет открыта для посещений ежедневно с 12:00 до 20:00. Билеты начинаются от 15 евро.
Кульминация праздника – 2 ноября! С 13:00 до 17:30 состоится грандиозный парад нечисти, где каждый сможет продемонстрировать свой самый страшный костюм и получить шанс выиграть приз! Праздник бесплатный.
2. Хэллоуин в музее!
31 октября с 17:00 до 19:00 вас ждёт увлекательное мероприятие в стиле Хэллоуин в Познавательном центре „Энергия“! Мастер-классы по изготовлению LED-ламп, охота за сладостями, яркое шоу молний.
3. Хэллоуин-вечеринка в Old Irish Pub
27 октября, в воскресенье, в Old Irish Pub состоится традиционный праздник „Хэллоуин“ для ваших детей! В программе — веселая викторина, конкурс на лучший костюм, специальные гости: зомби и ведьмочка, а также зажигательная дискотека и вкусное детское меню.
Вход всего 7 евро на ребенка, родители могут приходить бесплатно, и возрастных ограничений нет!
4. Молодежный Хэллоуин-фестиваль для фанатов косплея и K-POP
Приглашают вас 2–3 ноября в Kultuurikatel, на жуткий и магический фестиваль J-TSOON: Burning Pumpkin Fest, посвященный Хэллоуину! Это уникальное мероприятие объединяет фанатов косплея и K-POP, художников и любителей гик-культуры. Ожидайте конкурс косплея, танцевальный конкурс K-POP, мастер-классы, ярмарку мастеров и торговую зону с более чем 20 точками питания, а также игровую зону с настольными и компьютерными играми.
Билеты от 11,60 евро.
5. Детский кулинарный мастер-класс с дегустацией
Необычный Хэллоуин, который пройдет 26 октября 2024 года с 13:00 до 16:00 по адресу Vabaduse väljak 2, Таллинн! Забудьте о мрачных декорациях: вам добавят ярких осенних цветов и создадут уютную атмосферу. Участники смогут насладиться тематической фотосессией и приготовлением двух блюд, включая пиццу „Вампир“ и меренги-приведения с тыквенным джемом.
Стоимость участия — €35.00.
6. Творческая Halloween вечеринка для детей
Маленьких ведьмочек, вампиров и привидений приглашают на незабываемую Хэллоуинскую вечеринку! Участников ждут веселые игры, где страх сменяется смехом, творческий мастер-класс по созданию тыквенных подсвечников из глины, а также сладкие угощения и сюрпризы. Организаторы призывают гостей прийти в самых страшных и смешных костюмах, чтобы погрузиться в атмосферу праздника.
Возраст: 5-9 лет. Длительность: 2 часа. Стоимость: 30€. Место проведения: студия на Копли 27.
7. Бал у Графа Дракулы
26 октября 2024 года в 14:00 в королевстве Väike Kuningariik наступает время страшного веселья! В честь великого Графа Дракулы объявлен торжественный бал, на который приглашены все друзья. Управлять этим мистическим праздником будет Волшебница Малифисента, а её верной помощницей — дочь Графа, неповторимая Мэвис.
Мэвис с удовольствием поделится своими секретами, расскажет, как защититься от вампиров, и вместе с детьми создаст оберег в виде браслета и ручную летучую мышь. В программе: вампирские напитки и угощения, пиньята с конфетами, беспроигрышная лотерея и танцы с самим Графом Дракулой!
Бал длится 2 часа 30 минут, а участников, которые не будут следовать правилам веселья, ждёт безжалостная щекотка.
Возраст: 4-7 лет. Адрес: Punane 68, Таллинн. Стоимость билета для детей — 28€, для взрослых — 5€.
Регистрация:
Отправить заявку на wonder@planet.ee.
8. Хэллоуин для всей семьи в замке Глена
Приглашаются все семьи на незабываемое мероприятие, где магия, веселье и приключения ждут каждого! В начале дети делятся на команды и получают план приключений, отправляясь в увлекательное путешествие по этажам, выполняя задания и собирая призы. После испытаний всех ждет веселый финал с конкурсами, пиньятой и зажигательными танцами под любимую музыку!
Больше о мероприятии здесь.
9. Пешая экскурсия по местам с приведениями
Пешеходная экскурсия с гидом Мариной Лесницкой и фотографом Олегом Гавриленко, которая состоится 26 октября 2024 года в 16:00 и начнется на площади перед Рийгикогу, Таллинн. Вас ждёт прогулка по самым мистическим местам города: легенды о монахах, привидениях, чертовом дереве и средневековых тайнах. Вместе с гидом и фотографом вы сможете не только узнать много страшных и увлекательных историй, но и запечатлеть эти моменты в самых загадочных уголках старого Таллинна.
Стоимость участия — 14 евро.
10. Цирковой Хэллоуин в детской игровой комнате
Помни и Джекс приглашают детей и родителей на самую страшно-зажигательную Хэллоуинскую вечеринку, которая пройдет 29 и 31 октября 2024 года с 18:00 до 21:00! Маленьких гостей ждет цирковое приключение с аквагримом, магическими трюками, гонками с пиньятой и бумажной дискотекой. В завершение вечера все смогут поиграть в игровой комнате Miniland, а профессиональный фотограф запечатлеет самые страшно-красивые моменты.
Возраст участников: 5-10 лет.
Стоимость: 30€ за одного ребенка (+ 1 взрослый бесплатно), второй ребенок из семьи — 25€, дополнительный взрослый — 5€.
11. Вечеринка в канун Хэллоуина
Приглашаются дети 6-10 лет на веселую Хэллоуинскую вечеринку! В программе мастер-класс по созданию черного слайма, викторина с призами и увлекательный челлендж с треш коробкой. Также участников ждут поединки на мечах и вкусные угощения от Peetri Pizza. Не забудьте надеть свои костюмы и приготовьтесь к ярким эмоциям!
Стоимость участия — 20€, количество мест ограничено.
12. Полеты на метлах и тренировка зомби. Хэллоуин вечеринка для детей
31 октября всех маленьких вампиров, волшебников и ведьм приглашают на Хэллоуинскую вечеринку в VäikeLinn! Начало в 17:00 — готовьте свои самые страшные костюмы! Вас ждут аквагрим, полеты на метлах, тренировка зомби, колдовской огонь, зомби-вирус, и, конечно, зажигательная дискотека. Для детей и взрослых будут приготовлены угощения.
Возраст участников — от 3 до 8 лет. Стоимость билета: 25€, второй ребенок в семье — 15€, взрослый — 5€.
13.Мастер-класс по приготовлению капкейков и вырезанию тыкв
Увлекательный мастер-класс 27 октября, где вы сможете сделать красивый тыквенный фонарь и испечь стильные тыквенные капкейки! В старом городе на Вене 33 каждый участник получит небольшую тыкву для вырезания фонаря, который можно будет забрать с собой. А обрезки тыквы мы используем для приготовления вкусных капкейков, которые украсим воздушным кремом и фигурками из мастики.
Участие стоит 25 € с человека, и все материалы включены в стоимость.
14. Охотники за привидениями
31 октября приглашаются все на жутко увлекательную Хэллоуинскую вечеринку в стиле „Охотники за привидениями“! Слёт привидений начнётся в 18:00, а уже в 18:30 стартует шоу-программа с настоящими охотниками от GetLucky. Гостей ждут увлекательные игры и конкурсы, аквагрим, дискотека с мыльными пузырями, вкусные угощения и фотозона для запоминающихся кадров.
31.10.2024, Panda Mängutuba
15. Страшно увлекательное мероприятие в Miniland
Приглашаются дети от 4 до 8 лет на незабываемую Хэллоуинскую вечеринку с Куклой Джулькой и Чудо-Юдо! 🎉 Праздник состоится 28 и 30 октября 2024 года с 18:00 до 21:00. Дети смогут повторить зажигательный танец самого скелета и насладиться множеством сюрпризов и веселых активностей.
Программа включает аквагрим, квест-программу, магические трюки, гонки с тыквой-пиньятой, угощения и бумажную дискотеку. С 20:00 до 21:00 маленькие гости смогут поиграть в детской игровой комнате Miniland. Также будет стильная фотозона с профессиональным фотографом для создания ярких воспоминаний!
Стоимость участия: 30 € за первого ребенка (взрослый — бесплатно), 25 € за второго ребенка из одной семьи и 5 € за взрослого. Готовьте костюмы и приходите на страшно увлекательное мероприятие!