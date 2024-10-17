Жулик – не воруй. Прокуратура прокомментировала кражу вина из кафе в Старом городе(2)
5 октября в популярном кафе Kofeman, расположенном рядом с Ратушной площадью в Старом городе, произошла кража: преступник вынес из заведения четыре бутылки вина общей стоимостью около 200 евро и скрылся с места преступления. Однако вечером того же дня вернулся, чтобы повторить преступление. Инцидент случился около 16:00, и бдительная владелица заведения сама задержала вора. На место был вызван патруль. Сегодня, 17 октября, Пыхьяская окружная прокуратура дала ответ по данному инциденту.
Кристьян Лилль, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры прокомментировал статус дела:
„По предварительной информации, четыре бутылки вина стоимостью около 200 евро были украдены из кафе в Старом городе около 16:00 5 октября. 5 октября полиция возбудила уголовное дело по статье о систематическом хищении. В настоящее время подозреваемый находится под стражей и помещен в Таллиннскую тюрьму для обеспечения исполнения приговора за нарушение испытательного срока. Поскольку расследование находится на ранней стадии и детали дела еще устанавливаются, предоставить дополнительную информацию на данном этапе не представляется возможным.
В случае, если украденные бутылки вина не удастся вернуть жертве, она имеет право подать гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного кражей“.
Полностью статью можете прочитать здесь: ВИДЕО | „Это уже переходит все границы“: из популярного кафе в центре Таллинна украли вино и кофе. Владелица самостоятельно задержала преступника