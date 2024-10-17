Жулик – не воруй. Прокуратура прокомментировала кражу вина из кафе в Старом городе

5 октября в популярном кафе Kofeman, расположенном рядом с Ратушной площадью в Старом городе, произошла кража: преступник вынес из заведения четыре бутылки вина общей стоимостью около 200 евро и скрылся с места преступления. Однако вечером того же дня вернулся, чтобы повторить преступление. Инцидент случился около 16:00, и бдительная владелица заведения сама задержала вора. На место был вызван патруль. Сегодня, 17 октября, Пыхьяская окружная прокуратура дала ответ по данному инциденту.