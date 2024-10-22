ГАЛЕРЕЯ | В Русском театре прошла благотворительная читка „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. Смотрите, как прошла постановка!(18)
21 октября на сцене Русского театра состоялась театрализованная читка пьесы „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. В постановке приняли участие известные деятели культуры и искусства, включая Артемия Троицкого, Диму Зицера, Виктора Марвина и Эльмо Нюганена. Трагифарс „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“, тонкое, глубокое антитоталитарное высказывание, которое в сегодняшних условиях читается и как яркий антивоенный художественный манифест, привлек внимание зрителей.
Читка вызвала живую реакцию аудитории благодаря остроумному и смелому взгляду на один из самых кровожадных периодов в истории СССР. Участники представили уникальные интерпретации образов, а режиссерские решения помогли сохранить баланс между сатирическими и драматическим аспектами пьесы.
Смотрите, как прошла постановка!
Delfi поговорили также с Димой Зицером, который сыграл главную роль в постановке. Подробнее здесь: ВИДЕО | Дима Зицер с таллиннской сцены о переплетении искусства и политики: „Когда власть становится смешной, она перестает задаваться“