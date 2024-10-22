ГАЛЕРЕЯ | В Русском театре прошла благотворительная читка „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. Смотрите, как прошла постановка!

21 октября на сцене Русского театра состоялась театрализованная читка пьесы „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. В постановке приняли участие известные деятели культуры и искусства, включая Артемия Троицкого, Диму Зицера, Виктора Марвина и Эльмо Нюганена. Трагифарс „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“, тонкое, глубокое антитоталитарное высказывание, которое в сегодняшних условиях читается и как яркий антивоенный художественный манифест, привлек внимание зрителей.