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22.10.2024, 08:01

ГАЛЕРЕЯ | В Русском театре прошла благотворительная читка „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. Смотрите, как прошла постановка!

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"Kuidas me matsime Stalinit" heategevuslik ettelugemine
"Kuidas me matsime Stalinit" heategevuslik ettelugemine
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

21 октября на сцене Русского театра состоялась театрализованная читка пьесы „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“. В постановке приняли участие известные деятели культуры и искусства, включая Артемия Троицкого, Диму Зицера, Виктора Марвина и Эльмо Нюганена. Трагифарс „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“, тонкое, глубокое антитоталитарное высказывание, которое в сегодняшних условиях читается и как яркий антивоенный художественный манифест, привлек внимание зрителей.

Читка вызвала живую реакцию аудитории благодаря остроумному и смелому взгляду на один из самых кровожадных периодов в истории СССР. Участники представили уникальные интерпретации образов, а режиссерские решения помогли сохранить баланс между сатирическими и драматическим аспектами пьесы.

Смотрите, как прошла постановка!

Delfi поговорили также с Димой Зицером, который сыграл главную роль в постановке. Подробнее здесь: ВИДЕО | Дима Зицер с таллиннской сцены о переплетении искусства и политики: „Когда власть становится смешной, она перестает задаваться“

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