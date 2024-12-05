Принесут удачу: какие блюда нужно приготовить на Новый 2025 год, чтобы привлечь благополучие

Мы уже рассказывали вам, что ни в коем случае нельзя готовить на этот Новый год. Теперь предлагаем вам список блюд, которые наверняка понравятся Зеленой Деревянной Змее.

Что приготовить на Новый год 2025

Овощные блюда

Главное правило – чем больше овощей и зелени, тем лучше. Готовьте яркие салаты: греческий, теплый с баклажанами и перцем или попробуйте грузинский „Глехурад“ с умеренным количеством специй. Альтернативой классическому оливье станет вариант с курицей, а „Гранатовый браслет“ добавит праздничного акцента. Можно удивить гостей салатом „Курица под шубой“.

Легкие закуски

Отдайте предпочтение легким и изысканным закускам: канапе, овощным брускеттам, рулетикам или тарталеткам с разнообразной начинкой – от овощей до курицы. Сырное ассорти станет не только вкусным, но и эстетичным дополнением стола, а домашний твердый сыр порадует гурманов.

Основные блюда

Змея, как хищница, оценит мясные блюда. Лучше выбрать нежирное мясо – курицу, индейку или кролика. Жаркое, лазанья с куриным фаршем, куриные ножки или окорочка в медовом соусе – идеальные варианты. Не забудьте о таких классических угощениях, как жульен с курицей и грибами или холодец из курицы.

Десерты

На десерт подойдут легкие и свежие варианты: фруктовый салат или желе. Они станут приятным завершением трапезы, не перегружая праздничный стол.

Чтобы угодить символу года, придерживайтесь минимализма в подаче и добавьте больше зелени. Простота блюд не только полезна, но и символически привлечет финансовое благополучие. Завершите оформление сервировки, создав узоры в виде змеи – хозяйка года это оценит.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить