Принесут удачу: какие блюда нужно приготовить на Новый 2025 год, чтобы привлечь благополучие(5)
Новый 2025 год пройдет под символом Зеленой Деревянной Змеи, которая славится мудростью, изяществом и требовательностью к высокому уровню. Чтобы задобрить хозяйку года, стоит подготовить праздничный стол с особым вниманием. Расскажем, какие блюда подойдут для встречи этого года.
Мы уже рассказывали вам, что ни в коем случае нельзя готовить на этот Новый год. Теперь предлагаем вам список блюд, которые наверняка понравятся Зеленой Деревянной Змее.
Что приготовить на Новый год 2025
Овощные блюда
Главное правило – чем больше овощей и зелени, тем лучше. Готовьте яркие салаты: греческий, теплый с баклажанами и перцем или попробуйте грузинский „Глехурад“ с умеренным количеством специй. Альтернативой классическому оливье станет вариант с курицей, а „Гранатовый браслет“ добавит праздничного акцента. Можно удивить гостей салатом „Курица под шубой“.
Легкие закуски
Отдайте предпочтение легким и изысканным закускам: канапе, овощным брускеттам, рулетикам или тарталеткам с разнообразной начинкой – от овощей до курицы. Сырное ассорти станет не только вкусным, но и эстетичным дополнением стола, а домашний твердый сыр порадует гурманов.
Основные блюда
Змея, как хищница, оценит мясные блюда. Лучше выбрать нежирное мясо – курицу, индейку или кролика. Жаркое, лазанья с куриным фаршем, куриные ножки или окорочка в медовом соусе – идеальные варианты. Не забудьте о таких классических угощениях, как жульен с курицей и грибами или холодец из курицы.
Десерты
На десерт подойдут легкие и свежие варианты: фруктовый салат или желе. Они станут приятным завершением трапезы, не перегружая праздничный стол.
Чтобы угодить символу года, придерживайтесь минимализма в подаче и добавьте больше зелени. Простота блюд не только полезна, но и символически привлечет финансовое благополучие. Завершите оформление сервировки, создав узоры в виде змеи – хозяйка года это оценит.