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16.12.2024, 14:17

"Как же стыдно". Самую уродливую рождественскую елку Таллинна украсили новыми гирляндами, но скандал не думает утихать

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И хотя на рождественской елке появились новые украшения, в социальных сетях местные жители продолжают высказывать недовольство по поводу работы новой управы района Хааберсти.
И хотя на рождественской елке появились новые украшения, в социальных сетях местные жители продолжают высказывать недовольство по поводу работы новой управы района Хааберсти.
ФОТО: Jaanus Lensment/Andre Hanimägi

В начале декабря жителей столичного района Ыйсмяэ возмутила рождественская елка возле автобусной остановки Нурменуку, украшения которой напоминали кучу беспорядочно разбросанных на ветках проводов. И хотя позже на рождественской елке появились новые украшения, в социальных сетях местные жители продолжают высказывать недовольство по поводу работы новой управы района Хааберсти.

Скандал разгорелся из-за елки, установленной возле остановки общественного транспорта „Нурменуку“. Местные жители были обескуражены праздничными украшениями, которыми эту елку нарядили. В социальных сетях бедную ель окрестили самой уродливой рождественской елкой в ​​городе.

Внимание на эту проблему обратил в социальной сети Facebook бывший глава столичного района Хааберсти Андре Ханимяги. Ранее он состоял в рядах Центристской партии, а ныне примкнул социал-демократам. Ханимяги отметил, что если город не может справиться с украшением елки, он может купить их сам. „И я верю, что община придет на помощь в украшении (елки)“.

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