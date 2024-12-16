16.12.2024, 14:17
"Как же стыдно". Самую уродливую рождественскую елку Таллинна украсили новыми гирляндами, но скандал не думает утихать(3)
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В начале декабря жителей столичного района Ыйсмяэ возмутила рождественская елка возле автобусной остановки Нурменуку, украшения которой напоминали кучу беспорядочно разбросанных на ветках проводов. И хотя позже на рождественской елке появились новые украшения, в социальных сетях местные жители продолжают высказывать недовольство по поводу работы новой управы района Хааберсти.
Скандал разгорелся из-за елки, установленной возле остановки общественного транспорта „Нурменуку“. Местные жители были обескуражены праздничными украшениями, которыми эту елку нарядили. В социальных сетях бедную ель окрестили самой уродливой рождественской елкой в городе.
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