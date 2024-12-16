"Как же стыдно". Самую уродливую рождественскую елку Таллинна украсили новыми гирляндами, но скандал не думает утихать

Внимание на эту проблему обратил в социальной сети Facebook бывший глава столичного района Хааберсти Андре Ханимяги. Ранее он состоял в рядах Центристской партии, а ныне примкнул социал-демократам. Ханимяги отметил, что если город не может справиться с украшением елки, он может купить их сам. „И я верю, что община придет на помощь в украшении (елки)“.