ФОТО | Креативность и отвага: смотрите, какие необычные елки создали в Эстонии для украшения новогодних праздников(2)
Каждый год в преддверии праздников бренды соревнуются в оригинальности, и 2024-й не стал исключением. В Эстонии креативный подход к созданию новогодних елок превратился в настоящее искусство, способное удивить и вдохновить. Мы собрали самые яркие примеры необычных елок, которые появились благодаря фантазии местных компаний и жителей.
MySushi: елка из коробочек для суши
Ресторан японской кухни MySushi подошел к задаче с восточным минимализмом и экологической ответственностью. Елка, созданная из аккуратно сложенных коробочек для суши, на макушке которой горделиво возвышается звезда.
Tallink: кулинарное новшество на палубе
На борту одного из кораблей компании Tallink, у входа в ресторан, возвышается елка из... кухонной утвари. Кастрюли, сковородки, столовые приборы и даже дуршлаги — все эти предметы соединились в необычную скульптуру. Сложные линии и металлический блеск такой елки вызывают ассоциации с современным искусством.
Pringles: скандально известная елка
Любители чипсов Pringles оценили идею компании построить новогоднюю елку из банок. Более сотни ярких тубусов с разными вкусами составили конструкцию, напоминающую яркий праздничный фейерверк. Верхушку украсила зеленая звезда. Примечательно, что именно эта елка вызвала огромный ажиотаж. Так в Риге, например, после установки елки, посетители торгового центра поступили дико и разворовали ее, забрав чипсы себе.
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Домашний сюрприз: елка из гипсовых челюстей
Не только бренды, но и обычные жители Эстонии в этом году поразили воображение. Одна из подписчиц портала прислала фотографию елки, собранной из гипсовых челюстей. Да-да, именно стоматологических моделей! Каждая челюсть была вручную раскрашена в зеленый цвет и украшена блестками.
Праздник, который запомнится
Креативные елки этого года в очередной раз доказывают: праздник — это не только традиции, но и возможность взглянуть на привычные вещи по-новому. Экологичность, юмор и смелость идей помогают создавать настоящие шедевры, которые вызывают улыбки и дарят вдохновение. Кто знает, возможно, в следующем году нас ждет еще более удивительная коллекция новогодних деревьев!