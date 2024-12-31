ФОТО | Креативность и отвага: смотрите, какие необычные елки создали в Эстонии для украшения новогодних праздников

MySushi: елка из коробочек для суши

Ресторан японской кухни MySushi подошел к задаче с восточным минимализмом и экологической ответственностью. Елка, созданная из аккуратно сложенных коробочек для суши, на макушке которой горделиво возвышается звезда.

Tallink: кулинарное новшество на палубе

На борту одного из кораблей компании Tallink, у входа в ресторан, возвышается елка из... кухонной утвари. Кастрюли, сковородки, столовые приборы и даже дуршлаги — все эти предметы соединились в необычную скульптуру. Сложные линии и металлический блеск такой елки вызывают ассоциации с современным искусством.

Pringles: скандально известная елка

Любители чипсов Pringles оценили идею компании построить новогоднюю елку из банок. Более сотни ярких тубусов с разными вкусами составили конструкцию, напоминающую яркий праздничный фейерверк. Верхушку украсила зеленая звезда. Примечательно, что именно эта елка вызвала огромный ажиотаж. Так в Риге, например, после установки елки, посетители торгового центра поступили дико и разворовали ее, забрав чипсы себе.

Домашний сюрприз: елка из гипсовых челюстей

Не только бренды, но и обычные жители Эстонии в этом году поразили воображение. Одна из подписчиц портала прислала фотографию елки, собранной из гипсовых челюстей. Да-да, именно стоматологических моделей! Каждая челюсть была вручную раскрашена в зеленый цвет и украшена блестками.

Праздник, который запомнится

Креативные елки этого года в очередной раз доказывают: праздник — это не только традиции, но и возможность взглянуть на привычные вещи по-новому. Экологичность, юмор и смелость идей помогают создавать настоящие шедевры, которые вызывают улыбки и дарят вдохновение. Кто знает, возможно, в следующем году нас ждет еще более удивительная коллекция новогодних деревьев!

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