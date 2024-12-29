Экстрасенс Мэрилин Керро дала совет, как в 2025 году привлечь любовь в свою жизнь

„Я заметила, что женщины очень часто соглашаются на меньшее. Мы ищем свой „ключ“. Как только он начинает немного подходить к твоей замочной скважине, то вы уже вместе, у вас появляется семья, дети и все такое. Но потом ты начинаешь смотреть, что это за человек и подходит ли он тебе. Выбор делается в спешке. Ты пытаешься сгладить углы, но это не имеет смысла“, - говорит Мэрилин Керро.

„Страсть всегда угасает, но вам нужно иметь что-то, о чем можно поговорить. Так что же вы будете делать? Жить в разных комнатах и все? Прежде всего, нужно найти лучшего друга, но на это нужно время. Когда я была моложе, я думала, мол, зачем это надо. Встретились, поговорили - и под венец. Почему-то люди думают, что любовь должна прийти быстро.

Иногда нужно идти своим путем и искать иголку в стоге сена. Но многие не делают этого, боясь одиночества и соглашаясь на меньшее. Но если мы не извлечем урок из своего прошлого, то будем наступать на грабли всю оставшуюся жизнь.

Я вообще не понимаю, почему люди боятся быть одинокими. Я достигла того момента, когда я счастлива как никогда, и, честно говоря, у меня внутри все спокойно. Многие паникуют и не могут быть одни. Если ты панически ищешь любимого человека, я могу гарантировать, что такой человек не появится“.

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