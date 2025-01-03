Корпоратив с мировыми звездами: Олег Гросс снова закатит для своих сотрудников роскошный праздник с хитовыми исполнителями
Ежегодная корпоративная новогодняя вечеринка Олега Гросса, известная своим масштабом и впечатляющим списком исполнителей, пройдет и в этот раз. Это уже шестое мероприятие такого рода.
Год назад в спортхолле Раквере на сцену вышли популярные группы 90-х Alphaville и Ace of Base, а также создали праздничное настроение и подняли атмосферу до предела Ice MC, Карл-Эрик Таукар со своей группой и nublu. И в этот раз Гросс приглашает артистов как из Эстонии, так и из-за рубежа, чтобы порадовать тысячи своих сотрудников и партнеров.
Смотрите, как прошел праздник в прошлом году: Сотни кило салатов и плеяда именитых артистов: Олег Гросс закатил для своих работников роскошный праздник
По данным Lääne-Virumaa Uudised, на новогоднем празднике 25 января выступят суперзвезды 90-х Rednex и Mr. President, а также Томас Андерс из Modern Talking. Из эстонских артистов на сцене появятся ансамбль The Swingers, а также Сюнне Валтри и Танель Падар.
По оценке Kroonika, в прошлом году в мероприятии приняли участие 3500 человек. Впервые грандиозный новогодний вечер Гросса состоялся в 2018 году, собрав 1600 гостей.