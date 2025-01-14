Таави Иммато, потративший в столичном ресторане огромную сумму: вообще мы не большие любители есть вне дома

Осенью прошлого года Пилле-Рийн Пихо, девушка солиста Shannon Таави Иммато, опубликовала в TikTok видео, на котором видно, как пара ужинает в ресторане 180°, удостоенном двух звезд гида Мишлен. Она показала, как блюда готовили прямо на их глазах.

В течение вечера влюбленной парочке подали шесть блюд, включая лобстеров и запеченных голубей. К вкусной еде Таави выбрал специальную подборку безалкогольных коктейлей, а Пилле-Рийн пила безалкогольное шампанское. В качестве закуски они заказали сырную тарелку, а завершили вечер десертами и трюфелями ручной работы. В общей сложности пара потратила в ресторане 654 евро, а также оставила чаевые в размере чуть более 10 процентов.

Под опубликованным видео Пилле-Рийн многие комментаторы задались вопросом о целесообразности таких расходов. „У некоторых людей это месячная зарплата. Жестко“, — написал один из комментаторов. „Для некоторых один такой счет - это зарплата за целый месяц“, - отметил другой человек. „Вкусовые впечатления, должно быть, того стоят“, — написал еще один комментатор.

Недавно издание Kroonika взяла интервью у Таави и узнала, как он отнесся к столь бурной реакции после видео, опубликованного в социальных сетях его девушки, а также как часто он питается вне дома.

„Должен признать, что мы не большие любители поесть. Мы любим готовить дома. Дома я готовлю все, что хочу. Человек должен же есть три раза в день, другого выхода нет. А на кухне есть масса возможностей что-то сделать“, — ответил Таави.

„Это не значит, что я каждый день готовлю безумно сложные блюда. Я большой поклонник простой и вкусной еды. Я узнал, что блюда азиатской кухни готовить легко — просто положите мясо в кастрюлю, добавьте специи и соус, обжарьте всё вместе, и блюдо готово. Добавьте через десять минут в качестве гарнира рис или яичную лапшу, которая готовится четыре минуты“.