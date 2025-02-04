Виктор Марвин озвучил персонажа в сериале, номинированном на „Оскар“: "Мне заплатили больше, чем я за месяц заработал бы в театре“
В передаче „Ringvaade“ актер Виктор Марвин рассказал о своем недавнем успешном сотрудничестве с Netflix. Он до сих пор не особо понимает, почему Netflix выбрал именно его для озвучивания одного из персонажей популярного сериала. По его словам, помимо подходящего тембра голоса, актер озвучивания должен уметь правильно передавать эмоции, соответствующие определенному герою фильма или мультфильма.
Зрителям ETV+ голос актера Виктора Марвина может быть хорошо знаком - многие герои фильмов и сериалов, которые идут на канале, говорят его голосом. Сам Виктор родом из украинского Луганска, высшее образование получил в Киеве, затем много лет работал в Русском театре в Таллинне.
Весной прошлого года Марвин получил предложение от Netflix озвучить на русский язык главного героя мини-сериала „Эрик“, роль которого исполняет двукратный номинант на премию „Оскар“ Бенедикт Камбербэтч. Шестисерийный мини-сериал рассказывает историю Винсента, кукольника и автора детского телешоу, у которого внезапно пропадает сын. Главный герой, которого играет Бенедикт Камбербэтч, отправляется на поиски сына и в этом ему помогает сказочное существо по имени Эрик.
„Часто при дубляже сериала в других странах Камбербэтча озвучивает один актер, а Эрика — другой. В оригинале голос Эрика озвучивал сам Камбербэтч, — рассказал Марвин. - А в сделанной нами версии я озвучиваю и Камбербэтча, и Эрика“.
Марвин не может с уверенностью сказать, почему выбрали именно его. Конкуренция за эту роль была жесткой, кандидатов на подходящий голос искали в Латвии, Литве и Эстонии. „Я не знаю, почему Netflix выбрал меня, — отметил Марвин. - Совпадать должны как эмоции, так и тон голоса“.
Говоря о гонораре, Марвин отметил, что за озвучку платят больше, чем за игру в театральных спектаклях. „Знаете, можно было бы получать больше, скажем так. Когда они заговорили о таком проекте с Камбербэтчем, я сразу же подумал, что куплю машину и что-нибудь еще... — смеется он. - Но могу сказать, что мне заплатили больше, чем я заработал бы за месяц в театре“, — добавил актер.
Виктор Марвин переехал в Эстонию десять лет назад по приглашению художественного руководителя Русского театра Игоря Лыссова, с которым Марвин когда-то работал в Киеве. Поскольку тогдашняя жена Марвина, актриса Анна Сергеева, родилась и выросла в Таллинне, он решил перебраться на родину жены. Покинув Русский театр в 2023 году, Марвин начал озвучивать фильмы и сериалы.
Совсем недавно в своем посте в социальных сетях Анна Сергеева сообщила, что они с мужем-актером Виктором Марвиным решили расстаться. По слухам, причиной стала измена мужчины.