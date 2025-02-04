Виктор Марвин озвучил персонажа в сериале, номинированном на „Оскар“: "Мне заплатили больше, чем я за месяц заработал бы в театре“

Зрителям ETV+ голос актера Виктора Марвина может быть хорошо знаком - многие герои фильмов и сериалов, которые идут на канале, говорят его голосом. Сам Виктор родом из украинского Луганска, высшее образование получил в Киеве, затем много лет работал в Русском театре в Таллинне.

Весной прошлого года Марвин получил предложение от Netflix озвучить на русский язык главного героя мини-сериала „Эрик“, роль которого исполняет двукратный номинант на премию „Оскар“ Бенедикт Камбербэтч. Шестисерийный мини-сериал рассказывает историю Винсента, кукольника и автора детского телешоу, у которого внезапно пропадает сын. Главный герой, которого играет Бенедикт Камбербэтч, отправляется на поиски сына и в этом ему помогает сказочное существо по имени Эрик.

„Часто при дубляже сериала в других странах Камбербэтча озвучивает один актер, а Эрика — другой. В оригинале голос Эрика озвучивал сам Камбербэтч, — рассказал Марвин. - А в сделанной нами версии я озвучиваю и Камбербэтча, и Эрика“.

Марвин не может с уверенностью сказать, почему выбрали именно его. Конкуренция за эту роль была жесткой, кандидатов на подходящий голос искали в Латвии, Литве и Эстонии. „Я не знаю, почему Netflix выбрал меня, — отметил Марвин. - Совпадать должны как эмоции, так и тон голоса“.

Говоря о гонораре, Марвин отметил, что за озвучку платят больше, чем за игру в театральных спектаклях. „Знаете, можно было бы получать больше, скажем так. Когда они заговорили о таком проекте с Камбербэтчем, я сразу же подумал, что куплю машину и что-нибудь еще... — смеется он. - Но могу сказать, что мне заплатили больше, чем я заработал бы за месяц в театре“, — добавил актер.