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05.02.2025, 12:00

„Министр был по крайней мере адекватен“. Что же на самом деле произошло на скандальной вечеринке Лаури Ляэнеметса?

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Kroonika
Выступление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в качестве диджея вызвало бурное обсуждение в сети.
Выступление министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса в качестве диджея вызвало бурное обсуждение в сети.
ФОТО: Kollaaž

Уже несколько дней в соцсетях и на страницах СМИ активно обсуждается пятничная вечеринка в столичном баре Suhe. Конечно же, она бы не вызвала столько пересудов, если бы на ней не выступил в качестве диджея министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

Мероприятие уже вызвало такой ажиотаж, что те, кто в пятницу не был в Suhe, постепенно начинают жалеть об этом. Поэтому было бы неплохо узнать, что же именно там произошло и кто с кем пришел.

Что же именно это была за вечеринка? На странице Suhe в Facebook сообщается, что тусовка была приурочена к последней пятнице месяца, и это превратились в новую серию вечеринок KVR (Kuu Viimane Reede - Последняя пятница месяца). Во время вечеринок KVR организаторы якобы дают волю всем сумасшедшим идеям, которые у них накопились.

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