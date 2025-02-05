05.02.2025, 12:00
„Министр был по крайней мере адекватен“. Что же на самом деле произошло на скандальной вечеринке Лаури Ляэнеметса?(2)
ФОТО: Kollaaž
Уже несколько дней в соцсетях и на страницах СМИ активно обсуждается пятничная вечеринка в столичном баре Suhe. Конечно же, она бы не вызвала столько пересудов, если бы на ней не выступил в качестве диджея министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).
Мероприятие уже вызвало такой ажиотаж, что те, кто в пятницу не был в Suhe, постепенно начинают жалеть об этом. Поэтому было бы неплохо узнать, что же именно там произошло и кто с кем пришел.
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